Mercato OM : Rongier pisté en Italie?

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival en tant que joker, Valentin Rongier serait pisté par la Fiorentina…

Depuis qu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier ne cesse d’impressionner. Malgré des débuts contrastés, le milieu de terrain s’est parfaitement acclimaté au jeu d’André Villas-Boas. Avec Morgan Sanson, il est l’un des principaux acteurs de la très bonne première partie de saison de l’OM.

La Fiorentina sur Rongier?

Convoité par de nombreux clubs avant de débarquer à Marseille, l’ancien joueur du FC Nantes garde une belle côte en Europe. Il a clairement passé un cap en s’imposant dans l’un des clubs les plus importants du championnat de France… De quoi même évoqué une probable sélection chez les Bleus avant l’Euro 2020, ce qui donnerait un nouvel élan à la carrière du numéro 8.

Selon les informations du Corriere Dello Sport, le milieu de terrain de 25 ans intéresserait la Fiorentina. Le club italien souhaiterait renforcer son entre-jeu et penserait toujours à l’ancien nantais qui a déjà été évoqué à la Viola. Cependant, il est peu probable de voir Rongier partir, seulement 6 mois après sa signature à l’OM… D’autant plus que le joueur se sent très bien dans l’effectif d’André Villas-Boas. Le coach a également évoqué en conférence de presse sa volonté de garder son effectif au complet pour atteindre son objectif principal qu’est la Ligue des Champions en fin de saison.