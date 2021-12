Mercato OM : Sampaoli est cash concernant Amavi !

L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi après midi pour répondre aux questions des journalistes à la veille du match face à Brest. Il a notamment évoqué le cas Jordan Amavi qui ne joue pratiquement pas cette saison

L’Olympique de Marseille affrontera Brest ce samedi au vélodrome (coup d’envoi 17h) . A la veille de cette rencontre comptant pour la 17e journée de Ligue 1. L’entraineur Argentin de l’OM Jorge Sampaoli a notamment la situation de Jordan Amavi qui ne joue pratiquement pas cette saison. Il lui ouvre clairement la porte à un départ cette hiver au mercato

Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie — Sampaoli

« C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l’a essayé ça ne s’est pas très bien passé. Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L’important c’est que le joueur progresse, si on n’y arrive pas peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres durant le mercato. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

