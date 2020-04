Mercato OM : Sarr, toujours dans la short-list d’un grand club espagnol?

Ce dimanche, les informations venant d’Espagne confirment que Bouna Sarr est bien ciblé par le FC Séville. L’ailier et latéral droit de l’OM pourrait être le remplaçant de Jesus Navas.

L’Olympique de Marseille réalisait une bonne saison avant l’arrêt du championnat. Actuellement seconds du classement de Ligue 1, les joueurs d’André Villas-Boas ont montré de belles choses sur le terrain.

Des performances qui ne sont pas passés inaperçues dans les championnats voisins et notamment en Espagne. Le FC Séville par exemple aurait ciblé plusieurs noms pour le prochain mercato et deux reviennent souvent : Maxime Lopez et Bouna Sarr.

Sarr et Hamari Traoré ciblés par Séville?

Si pour le premier, les contacts existent depuis de nombreuses saisons, l’ancien messin est un nouveau dans les radars de Monchi. Avec les années qui passent, le directeur sportif andalou songe à remplacer Jesus Navas qui va fêter bientôt ses 34 ans. L’avenir se dessinerait donc avec d’autres joueurs à ce poste.

A LIRE AUSSI : OM: Kamara a pris sa décision concernant son avenir ?

Marca confirme ce dimanche que Bouna Sarr fait parti de la short list de la direction du FC Séville avec d’autres joueurs de Ligue 1. Traoré de Rennes est également cité. Pour les deux joueurs, Marca évoque un prix d’environ 15 millions d’euros.