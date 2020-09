Mercato OM : Thauvin, Amavi, Lopez, Sarr… Villas-Boas éclaircit la situation des prolongations !

Les prolongations de contrat se font attendre à l’Olympique de Marseille mais le coach André Villas-Boas a fait le point en conférence de presse. Le Portugais affirme que des discussions ont été entamées avec certains joueurs.

En juin 2021, plusieurs joueurs seront en fin de contrat à l’Olympique de Marseille. Trois d’entre eux font même parti des joueurs souvent alignés par André Villas-Boas. Si l’OM ne peut pas beaucoup recruter lors des mercato, le coach portugais semble vouloir conserver ses hommes, et donc les faire prolonger.

on a eu des échanges avec Florian Thauvin — aVB

Des discussions seraient en cours avec certain d’entre eux, notamment Jordan Amavi et Florian Thauvin. Pour le latéral gauche, AVB en avait fait sa priorité avant la rencontre face à Brest et en avait parlé à plusieurs reprises. Le coach affirme également que des discussions, non-officielles, auraient été entamées avec Florian Thauvin.

« Sur les prolongation, on n’a pas encore démarré de discussions avec Maxime Lopez. On a démarré un peu avec Jordan Amavi, pas officiellement mais on a eu des échanges avec Florian Thauvin. Il manque Lopez, Bouna Sarr. Petit à petit on va regarder pour prendre la meilleure décision »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (19/09)