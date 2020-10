OM : Thauvin ouvre la porte à un départ avant la fin du mercato !

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Florian Thauvin était en conférence de presse ce vendredi. Il a notamment évoqué son avenir. L’ancien joueur de Bastia ne peut pas exclure un départ du club d’ici la fin du mercato estival.

Florian Thauvin va-t-il quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato. L’attaquant de l’OM ne l’exclu pas totalement. C’est ce qu’il expliqué en conférence de presse ce vendredi :

J’écouterai toujours ce qu’on me proposera

« Aujourd’hui je suis là, mais demain, si ca se trouve le club recoit une offre et me dit il faut partir. Mais dans ma tête je suis là, je ne me pose pas de questions. J’écouterai toujours ce qu’on me proposera, même si j’ai cinq années de contrat » Florian Thauvin – Source : Conférence de presse

