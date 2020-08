Mercato OM : Un ancien latéral gauche de l’Inter en approche?

Selon les informations du journal L’Equipe, André Villas-Boas s’apprêterait à annoncer une nouvelle recrue en la personne de Yuto Nagatomo.

André Villas-Boas n’a pas beaucoup de solution côté gauche. Après avoir enterré les espoirs de Christopher Rocchia, le coach a annoncé en conférence de presse qu’il espérait signer deux autres joueurs dans l’effectif de l’Olympique de Marseille.

OFFICIALISATION DANS LES PROCHAINS JOURS?

Selon les informations du journal L’Equipe, une troisième recrue après Balerdi et Gueye devrait signer. Pour épauler Amavi sur le côté gauche de la défense, Yuto Nagatomo aurait le profil parfait : expérience et surtout libre depuis son départ de Galatasaray. Et au vu des finances du club, ce n’est pas négligeable ! Le quotidien sportif affirme que l’international japonais pourrait débarquer dans les prochains jours.