Mercato OM : Un club anglais enterre les plans de Longoria?

La piste menant à Marcus Thuram a longtemps fait fantasmer Pablo Longoria. L’international français vice-champion du Monde 2022 semble attirer des clubs prestigieux.

Ces dernières semaines, le nom de Marcus Thuram a été longtemps cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. Très en forme depuis le début de la saison avec son club allemand, l’attaquant était un bon coup à tenter pour Pablo Longoria. Malheureusement, de gros clubs se sont immiscer dans ce dossier.

Newcastle veut Thuram

En effet, comme l’explique le journaliste Ekrem Konur, Newcastle serait prêt à se glisser dans les plans de l’OM afin de s’attacher les services de l’attaquant passé par Guingamp. Un dossier qui s’annonce de plus en plus compliqué pour les Marseillais qui n’ont pas les même possibilités financières que le club de Premier League.

Thuram attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes)

Selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’attaquant international exigerait 10M€ par an, soit plus de 833 000€ par mois, l’équivalent du double du plus gros salaire de l’effectif marseillais.

« Courtisé par une flopée de formations européennes, Marcus Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. En fin de contrat avec Gladbach, le Tricolore est aussi courtisé par Aston Villa, Arsenal ou encore Newcastle sur le marché anglais. Alors que les Allemands pourraient réclamer jusqu’à 20 M€ cet hiver, le joueur attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes). L’ancien joueur de Guingamp et de Sochaux a aussi la cote en Allemagne (Bayern Munich en tête) et en Italie (Inter Milan notamment). En France, Nice avait tenté de le rapatrier l’été dernier, mais sans succès. » Ignazio Genuardi – source : Twitter (30/11/2022)