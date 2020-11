Mercato OM : Un club de Premier League se positionne sur Jordan Amavi?

Ancien pensionnaire de Championship avec Aston Villa, Jordan Amavi garderait une belle côte en Angleterre. Cette fois-ci, c’est un club de Premier League qui s’intéresse au latéral gauche de l’Olympique de Marseille.

Arrivé au début de l’ère McCourt, Jordan Amavi n’a pas toujours été au top de sa forme avec l’Olympique de Marseille. Décrié par les supporters au début, il est devenu un élément incontournable de l’effectif d’André Villas-Boas. Le coach portugais a vraisemblablement trouvé le moyen de transformer l’ancien joueur de l’OGC Nice.

Amavi est hauteur d’un très bon début de saison avec l’Olympique de Marseille. Si bien qu’il a été le meilleur joueur de champ d’après les notes du journal L’Equipe. Ces performances ne sont pas passées inaperçues Outre-Manche.

En effet, le Daily Mail nous informe ce dimanche que Crystal Palace est à la recherche d’un latéral gauche pour remplacer Patrick van Aanholt, en fin de contrat. La piste menant à Marcos Alonso de Chelsea (en concurrence avec Chillwell qui vient de rejoindre les Blues) est également évaluée par les Eagles.

📰 Crystal Palace are looking at left-back Marcos Alonso as a potential replacement for out-of-contract defender Patrick van Aanholt.

Marseille’s Jordan Amavi is also being tracked.

