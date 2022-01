Mercato OM : Un club espagnol prestigieux entame des négociations pour Alvaro !

Tandis que la situation d’Alvaro Gonzalez n’est pas des plus simples cette saison, le journaliste espagnol Hector Gomez, officiant pour le media Tribuna Deportiva, affirme que le défenseur de l’Olympique de Marseille plairait à un club de Liga…

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe nous a appris que la situation d’Alvaro Gonzalez devenait de plus en plus compliquée au sein du club marseillais. En effet le temps de jeu de ce dernier s’étant drastiquement réduit, il apparaitrait également que les tensions avec Jorge Sampaoli se soient dégradées.

Autant de rumeurs qui font dire à la presse espagnole, et au journaliste Hector Gomez, qu’Alvaro serait sur les tablettes du FC Valence pour ce mercato hivernal. Ce dernier avance aussi que des contacts entre l’OM et Valence seraient établis…

🚨 MERCADO. El central 🇪🇸 @AlvaroGonzalez_ del @OM_Espanol es la primera opción para reforzar este mercado de enero como cedido el @valenciacf Contactos entre clubes. pic.twitter.com/DBMo6gHWF1 — Héctor Gómez (@Generaldepie_) January 9, 2022

« Le défenseur central de l’OM Alvaro Gonzalez est la première option » — Hector Gomez

« Le défenseur central de l’OM Alvaro Gonzalez est la première option pour renforcer le FC Valence lors de ce mercato de janvier. Des contacts entre les deux clubs. » Hector Gomez – Source : Twitter (09/01/22)

Rappelons qu’Alvaro Gonzalez a prolongé en mai dernier son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. « Je me sens à Marseille comme chez moi, Je crois que l’OM a changé ma vie. Au niveau de la langue, la mentalité. Il faut être un peu différent pour jouer ici. Tu sens que tout le monde est passionné ici. Si on donne un peu aux supporters, ils vont vous redonner le double ou le triple, » déclarait-il la saison dernière.

Cette saison le défenseur olympien a vu son temps de jeu nettement diminuer avec l’arrivée de Saliba et le retour en forme de Duje Caleta Car. En conférence de presse en décembre dernier, Alvaro avait été questionné au sujet de son avenir. Il avait alors affirmé que ce n’était pas une situation facile, mais qu’il comptait bien continuer de travailler pour regagner sa place.

A lire aussi : Mercato OM : Après Saliba et Guendouzi, Longoria vise un autre élément d’Arsenal ?

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)