Mercato OM : Un milieu de l’Inter Milan à 0€ pour remplacer Kamara?

Avec le départ de Kamara à Aston Villa, l’Olympique de Marseille a coché plusieurs noms pour remplacer le minot. D’après Sky Sport, Longoria apprécierait Matias Vecino..

D’après les informations de Sky Sport, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Matias Vecino pour le mercato estival 2022. L’Uruguayen est en fin de contrat avec l’Inter Milan et pourra donc s’engager librement dans un club dans les prochains jours.

Vecino, un milieu expérimenté

Âgé de 30 ans, il a beaucoup évolué en Serie A et a une trentaine de matchs en compétition européenne. International uruguayen, il a près de 60 sélections et a participé aux dernières compétitons avec son pays. La possibilité de jouer la Ligue des Champions avec l’OM pourrait le séduire.

Longtemps cité parmi les pistes de la Lazio de Rome, il n’a pas encore trouvé d’accord avec le club italien. Il pourrait privilégier un projet où il joue en C1 et non en Europa League comme c’est le cas pour le club de la capitale italienne.

🗞 L’OM s’est renseigné sur le joueur de l’Inter 🇮🇹 Matias Vecino 🇺🇾 qui sera libre de tout contrat dès la fin du mois de juin. #TeamOM | #MercatOM [Skysport] pic.twitter.com/XhTS9deuwj — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 29, 2022

« A partir du moment où t’es en Champions League tu n’as pas de grand problème » – Le Mée

« Je dirais qu’il vaut mieux prendre des espagnols et des italiens que des anglais pour diriger un club de foot. Donc les gens le perçoivent bien parce que c’est des gens qui connaissent le ballon. À la sortie, tu vois le résultats, forcément tout n’est pas parfait, y a des joueurs qui fonctionnent y a des joueurs qui fonctionnent pas. Tu peux faire la liste des joueurs qui ont été payé cher pour rien, des Lirola etc…ou la liste des joueurs qui ont bien fonctionné. La finalité c’est d’arriver à un résultat, le club il est en Champions League ça fait longtemps qu’il fallait y retourner. Le président après trois bilan à moins 80 millions, il fallait qu’il retourne en Champions League pour pouvoir un petit peu payé ce qu’il avait engagé comme argent. C’est pour ça que je pense qu’ils ne feront pas de folies. J’ai parlé avec Pablo il y a une dizaine de jours, ils ne feront pas de folies sur les prix de montant de transfert. Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres comme tu disais Jonathan sur Witsel. Ils vont être sur un marché hyper agressif et aujourd’hui tu as des coups à faire, vu le marché, tu arrives à trouver des joueurs et faire des bonnes affaires. Après quand tu n’as pas l’argent, tu n’as pas le choix et donc ils sont obligés de travailler de cette manière là. Ribalta connaît la moitié de l’Europe et Longoria l’autre moitié donc ce n’est pas un aujourd’hui un vrai problème de connexion ou de réseaux. Le truc c’est d’arriver en premier sur les dossiers et d’arriver à convaincre les joueurs de venir. » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)