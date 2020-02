Mercato OM: Après Lihadji, une autre pépite du centre de formation (déjà) sollicité à l’étranger…

Alors que le président Eyraud s’est exprimé sur la politique de formation du club marseillais, un jeune talent issue du centre olympien serait sollicité…

La formation est un des axes forts du projet McCourt. Au delà des Kamara et Lopez, d’autres jeunes ont signé leur contrat, pro à l’image de Phliponneau. Le club olympien va devoir faire face à la concurrence de clubs étrangers sur d’autres dossiers.

En effet, selon L’Equipe Cheikh Souaré (17 ans) serait sur les tablettes de Schalke 04 mais aussi du FC Porto. Malgré l’intérêt des clubs européens, il fait toutefois partie des joueurs que l’OM souhaite conserver en lui proposant un contrat professionnel. Le jeune milieu de terrain arrive en fin de contrat en Juin prochain.

Nous travaillons pour développer les meilleurs talents de Marseille– JHE

Hier, Jacques-Henri Eyraud a rappelé l’importance de la formation à l’OM dans les années venir :

« Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation. C’est un effort de longue haleine que nous avons engagé et qui commence à porter ses fruits sur le terrain comme en dehors. L’obtention du statut prestige pour notre centre de formation est un grand motif de satisfaction et une belle récompense pour tous ceux qui depuis trois ans travaillent d’arrache-pied pour détecter et développer les meilleurs talents issus de Marseille, de la France et d’Afrique »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM