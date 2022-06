Mercato OM : Un nouveau club de Serie A s’attaque à Milik !

Pisté par plusieurs clubs italiens, Arek Milik n’en a pas terminé d’affoler la Serie A ! Le Corriere Dello Sport affirme ce mercredi que la Salernitana s’attaque au Polonais !

L’Olympique de Marseille a clairement eu un problème Milik lors de cette saison 2021/2022. Jorge Sampaoli ne savait plus s’il devait faire confiance au Polonais quitte à moins bien jouer ou si Payet devait rester en faux numéro 9.

Finalement le coach a tranché sur une grosse partie de la saison en laissant un attaquant de la stature de Milik sur le banc et en se mettant une partie des supporters à dos. Malgré tout cela, l’ancien joueur du Napoli n’est pas rancunier et a expliqué vouloir rester à l’OM à La Provence (voir ci-dessous)

Le club de Ribéry veut aussi Milik !

Mais d’après le Corriere Dello Sport, des clubs italiens se positionne pour Arek Milik. Ce mercredi, le média italien explique que l’ancien joueur de l’Ajax intéresse la Salernitana, club où évolue d’ailleurs Franck Ribéry !

Le club s’est sauvé de justesse de la descente en Serie B et compte bien rester dans l’élite du football italien. Avec la récente prolongation automatique de Ribéry à Salernitana, la direction aimerait se renforcer en attaque. Des rumeurs envoient même Edinson Cavani vers le 17e de la Serie A la saison dernière.

« Je voudrais rester »– Milik

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. » Arkadiusz Milik Source : La Provence

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine. « Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence