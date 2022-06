Mercato OM : Un nouveau directeur sportif en approche pour épauler Longoria?

L’Olympique de Marseille va recruter un nouveau directeur sportif selon les informations de Fabrizio Romano ! Le journaliste italien nous informe que Javier Ribalta va rejoindre Pablo Longoria.

Alors qu’il travaillait avec David Friio et son équipe depuis l’été 2020, Pablo Longoria va voir un nouveau directeur sportif débarquer dans les prochains jours à l’Olympique de Marseille ! C’est en tout cas ce qu’avance le très bien informé Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

Le journaliste italien a expliqué dans une publication ce mardi soir que l’OM va signer cette semaine un nouveau DS du nom de Javier Ribalta. Il devrait donc travailler avec Pablo Longoria sur le recrutement et l’aider à bâtir une équipe pour Sampaoli.

L’Espagnol est âgé de 41 ans et a déjà exercé dans de grands clubs européens. Sa dernière expérience était à Parme où il était le directeur technique. Il l’a rejoint après avoir été le directeur sportif du Zenit St.Pétersbourg en Russie en 2018.

Avant cela, il a été directeur du recrutement de Manchester United, sa première expérience hors de l’Italie où il a débuté sa carrière en 2008 en tant que recruteur du Torino. Il a ensuite enchaîné avec l’AC Milan en 2009 puis la Juventus en 2012… Un très beau CV qui lui donne un joli carnet d’adresse afin de réaliser des bons coups lors de ce mercato !

« Javier Ribalta est sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille en tant que nouveau directeur sportif. Il va travailler avec Pablo Longoria. Le contrat pourrait être signé cette semaine. Ribalta a quitté Parme après des expériences à Manchester United et au Zenit St Petersburg. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (14/06/22)

