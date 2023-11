Mercato OM : Une grosse révélation sur le salaire proposé à Sanchez !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une crise sportive importante, Pablo Longoria a pris la parole en accordant une interview exclusive chez nos confrères de RMC Sport. Il a notamment évoqué ses choix lors du mercato et le départ d’Alexis Sanchez cet été.

L’Olympique de Marseille vit une première partie de saison très compliquée. Le club marseillais ne compte qu’une seule victoire sur les 8 dernières rencontres de championnat et figure désormais à la 10e place du classement de Ligue 1 à seulement 2 points du premier relégable.

Le président de l’OM Pablo Longoria s’est exprimé dans un long entretien accordé à RMC Sport. Il revient notamment sur le cas Alexis Sanchez qui n’a pas été conservé cet été après une saison particulièrement réussie à l’Olympique de Marseille.

« Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu’il a affiché avec l’Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l’en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l’OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d’une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation. »

Le président de l’OM répond ensuite à cette question en faisant une révélation importante: Avec le salaire de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez serait-il resté ?

« C’est une bonne question. A vrai dire, la dernière proposition qu’on a faite à Alexis Sanchez était supérieure au salaire de Pierre-Emerick Aubameyang, même en incluant la prime de signature accordée aux deux joueurs. »