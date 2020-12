Mercato OM : Une offre de 10M€ pour un buteur de Serie A?

Toujours à la recherche d’un attaquant, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services d’Arkadiusz Milik.

Avec seul Benedetto comme réelle solution en pointe, André Villas-Boas verrait d’un bon oeil le recrutement d’un attaquant lors de ce mercato hivernal. Récemment, Jacques-Henri Eyraud a affirmé que cet hiver, il n’y aurait pas de gros achats.

« On fait face à la plus grande crise de l’histoire du foot et on se demande si l’actionnaire va remettre de l’argent pour prendre de nouveaux joueurs. Je suis à la tête de l’entreprise et je vois un monde s’écrouler. La priorité c’est d’éteindre l’incendie. On parle tous de l’Angleterre mais avec ce qui se passe je pense qu’il va y avoir des conséquences extrêmement négatives. Il faudra être malin pendant ce mercato. On ne va pas forcément vendre des joueurs, et s’il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu’on le fera. Mais il faut qu’on soit réaliste par rapport à ce marché, impacté par la Covid 19.». Jacques Henri Eyraud – Source : France Bleu Provence