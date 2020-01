Mercato OM : Valère Germain répond aux rumeurs de départ !

Titulaire ce dimanche après-midi face à Trélissac en Coupe de France, Valère Germain a réfuté les rumeurs de départ lors de ce mercato.

Cité parmi les joueurs qui pourraient quitter l’Olympique de Marseille au mercato hivernal, Valère Germain a été associé au FC Nantes récemment. L’ancien joueur de l’AS Monaco aurait également intéressé d’autres clubs de Ligue 1 qui appréciaient son profil.

Je ne sais pas qui sort ce genre d’info… je suis là — GERMAIN

Ce dimanche, l’attaquant marseillais affrontait Trélissac en Coupe de France était en zone mixte après la rencontre. Il a réfuté toutes les rumeurs l’envoyant ailleurs qu’à l’OM et a assuré que le staff avait confiance en lui.

« Non je ne sais pas qui sort ce genre d’informations, en tous cas moi j’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me fait confiance, maintenant je suis là, et je suis là »

Valère Germain – Source : Zone Mixte