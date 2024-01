Mercato : Pierre Ménès et le « recrutement low cost » de l’OM

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pierre méès a affiché ses doutes concernant la première recrue du mercato hivernal de l’OM, Jean Onana. Il estime que ce poste n’est pas une priorité…

Jean Onana est la première recrue de l’OM cet hiver en provenance du Besiktas. Le milieu de terrain de 24 ans est prêté jusqu’en juin au club olympien. Pierre Ménès a répondu aux question via sa chaine, il évoque le recrutement en prêt de Jean Onana et affiche ses doutes : « J’ai toujours du mal à comprendre qu’un joueur remplaçant en Turquie puisse devenir un joueur important dans un club de la dimension de l’OM. Ça fait un peu low-cost comme recrutement. Après, c’est un joueur intéressant, qui a de la puissance mais il ne me semble pas que ce soit le secteur de jeu où il y avait tant de manques que ça à Marseille. »

Face à Pierrot (1/4) : « Mbappé à Liverpool ? Oui, mais il faut vivre à Liverpool et là… » Skriniar out, l’Open d’Australie, Brest, Stéphan, les tirs au but, Onana à l’OM, Henri Leconte, Mbappé à Liverpool et PSG-Nantes 1983.https://t.co/vLihwa2mMI via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 8, 2024

Le milieu de terrain camerounais 🇨🇲 rejoint l’OM en provenance de Besiktas ! En savoir plus 👉 https://t.co/1fwcZnfko2 pic.twitter.com/oW50hANeT2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2024

« Onana sort d’une expérience très mitigée en Turquie »

⚪🔵 @rickyfaty est sceptique sur le profil de Jean Onana pour l’OM : 🗣 « Il part d’une expérience très mitigée à Besiktas. » #RMClive pic.twitter.com/UbrRQ4Kv05 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 9, 2024

Dans l’After Foot, Ricardo Faty s’est montré septique sur le profil d’Onana: « Je suis assez sceptique, il sort d’une expérience très mitigée à Besiktas en Turquie. Il vient pour se relancer à l’OM, est-ce l’endroit idéal ? Cela reste un prêt de 6 mois. Il faut voir », s’est interrogé l’ancien milieu de terrain défensif.

