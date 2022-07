Mercato : Pisté par l’OM, ce joueur file en Liga !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le latéral droit Yan Couto devrait bien quitter Manchester City. Il rejoindra Girone d’après le journaliste Jorge Nicola !

L’Olympique de Marseille a longtemps recherché son piston droit pour aller dans le système d’Igor Tudor. Ce sera donc Jonathan Clauss, venu du RC Lens contre un peu moins de 10 millions d’euros. L’international français était le premier choix mais plusieurs pistes sont sortis dans les médias.

A droite, Yan Couto semblait également être un profil intéressant pour les Marseillais. Seulement, Manchester City n’était pas déterminé à l’idée de le céder aussi facilement. Un prêt sec d’un an était le projet du club anglais.

Yan Couto signe 1 an à Girone

Pablo Longoria souhaitait intégrer une option d’achat voire un transfert sec, ce qui a fait bloquer les négociations. D’après le journaliste Jorge Nicola, Yan Couto devrait rejoindre Girone FC en prêt d’une saison !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier William Saliba?

Pour rappel, le club espagnol fait partie du City Football Group comme Troyes, New York City, Melbourne FC ou encore Palerme. Le club anglais souhaitait le conserver dans l’un de ses clubs afin de garder la main sur son avenir.

Pretendido por Porto, O. Marselha e Olympiacos, Yan Couto ficará por empréstimo de 1 ano no Girona. Lateral e seu agente @m_robalinho desembarcaram hoje na Espanha, para fechar. Manchester City, dono dos direitos do brasileiro, preferiu mantê-lo em um time do City Football Group. — Jorge Nicola (@jorgenicola) July 25, 2022

Il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).