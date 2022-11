OM: Ce natif de Marseille et ancienne piste vers la Fiorentina ?

Longtemps annoncé dans le viseur des dirigeants marseillais, Jérémie Boga n’a pas rejoint le club marseillais et a filé à l’Atalanta Bergame. Avec un temps de jeu réduit, il pourrait trouver un nouveau challenge dès cet hiver…

N’entrant plus dans les plans de son entraineur Gasperini à l’Atalanta, Jérémie Boga devrait quitter son club au prochain mercato hivernal. Selon Ekrem Konur, un prêt vers la Fiorentina serait une option sérieuse pour l’ancien joueur de l’ASPTT Marseille.

🚨 Fiorentina want to sign Jeremie Boga, who is not in Gian Piero Gasperini’s plans, on loan in the winter transfer window.

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 25, 2022