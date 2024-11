OM – Longoria : « On veut devenir l’ANTI PSG »

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, dévoile sa vision ambitieuse dans une interview au Corriere della Sera. Il explique ainsi sa volonté de faire de l’OM une véritable alternative au PSG et son combat pour la reconnaissance internationale de la Ligue 1.

Une ambition claire pour l’OM.

Longoria se montre déterminé à faire évoluer l’OM. « Marseille a une propriété américaine qui croit au leadership. Nous avons un projet de relance du club sur trois ans avec Roberto De Zerbi : l’objectif est de devenir l’anti-PSG. En attendant, nous sommes la seule équipe française à avoir remporté la Coupe des Champions.« , explique-t-il. Il insiste sur la passion unique de Marseille et son public : « L’enthousiasme d’une ville et d’un public comme celui de Marseille, avec ses 49 000 abonnés, a eu un impact. » Malgré des débuts de saison compliqués au Vélodrome, il reste confiant dans le projet mené par De Zerbi et son équipe.

La méthode Longoria : passion et innovation

Longoria illustre sa manière de travailler avec avec Mehdi Benatia à travers l’exemple du transfert d’Adrien Rabiot. « Le travail de Benatia avec Adrien et sa mère a été formidable », souligne-t-il, mettant en avant l’importance des relations humaines dans ses négociations. Concernant l’arrivée de De Zerbi à Marseille, il raconte : « On me dit : ‘De Zerbi démissionne de Brighton la semaine prochaine.’ Je raccroche et téléphone à Edo Crnjar, l’agent de Roberto. Je lui dis : ‘Je sais que c’est impossible, mais je vais essayer.’ Ensuite, j’ai joué la carte de la transparence, de la passion et du projet. Roberto a suivi son cœur. »

Promouvoir la Ligue 1 à l’international

En tant que vice-président de la Ligue de Football Professionnel, Longoria milite pour une meilleure reconnaissance de la Ligue 1, notamment en Italie. « Le championnat français n’est toujours pas diffusé chez nos voisins transalpins », regrette-t-il. Il espère convaincre les diffuseurs italiens de s’intéresser à un championnat riche en jeunes talents et compétitivité croissante, un atout crucial pour renforcer l’attractivité économique des clubs français.