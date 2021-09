OM – Madar (ex PSG) : « Marseille est l’équipe qui m’impressionne le plus »

Ce mercredi soir, sur le plateau du Late football club, l’ancien international français, Mickaël Madar, n’a pas manqué d’éloges en ce qui concerne le début de saison olympien et le mercato. Il relève notamment la qualité du recrutement par rapport aux moyens initiaux.

A la question qui a réalisé le meilleur mercato en Ligue 1, mis à part l’arrivée de Messi, les noms du PSG, de Rennes, de Nice ou de Lyon, depuis l’arrivée de Jérôme Boateng, ressortent, comme on l’a vu avec nos différents précédents papiers sur les concurrents de l’OM. En revanche, c’est bien le mercato du club olympien qui a particulièrement retenu l’attention de Mickaël Madar. L’ex-attaquant français de Monaco et du PSG notamment était présent sur le plateau du Late football club, ce mercredi soir su Canal +.

Avec peu de moyens, Longoria a fait des bonnes choses

« Moi je retiens le mercato de Marseille parce que je trouve qu’avec peu de moyens, Longoria a fait des bonnes choses. Avec le turc Under à droite, De la Fuente à gauche même Gerson s’il est un peu en dedans il marque, derrière défensivement ça tient la route… voilà je trouve que c’est pas mal ce qu’il a fait. » Mickaël Madar – source : Canal + Sport (01/09/2021)

Madar relève, aussi, un bon état d’esprit

Pour rappel, l’OM a dépensé près de 60 millions cet été pour s’octroyer la venue de 11 joueurs. De plus, depuis ce jeudi après-midi, le prêt d’Amine Harit a (enfin) était officialisé. Pour ce faire, Alvaro, Lirola et Balerdi ont dû, et accepté, de baisser leur salaire de cette saison afin que le prêt de l’international marocain soit homologué par le DNCG.

Un avis d’autant plus justifié par le début de saison des joueurs de Jorge Sampoli, selon Mickaël Madar. En effet, ce dernier trouve l’équipe olympienne la plus impressionnante sur ce début de saison. Une argumentation qui a suscité l’interrogation sur le plateau de Canal + par rapport au début de saison niçois. Rien à faire, Mickaël Madar trouve le mercato et les premiers matches marseillais de très bonne qualité.

« Depuis le début de saison c’est l’équipe qui m’impressionne le plus. Dans le jeu, je trouve que les dépassements de fonctions ils le font régulièrement. Que ce soit les centraux, les latéraux, les milieux de terrain tout le monde va porter le danger devant. C’est homogène et tout le monde se bat, je trouve vraiment qui a un bon état d’esprit à Marseille, contrairement aux années précédentes. » Mickaël Madar – source : Canal + Sport (01/09/2021)