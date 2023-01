OM Mercato: Plus de détails sur la possible prolongation de Dieng…

Bamba Dieng était tout proche de quitter l’OM l’été dernier. Les dirigeants marseillais l’ont clairement poussé vers la sortie, mais l’attaquant a finalement fait son retour et a réussi à convaincre son coach. Il pourrait s’engager sur le long terme…

Selon L’Equipe, l’agent de Dieng est attendu à la mi janvier afin de discuter de la prolongation de son joueur. Le quotidien sportif indique que « la durée de l’extension et la hausse de la rémunération seront des questions secondaires pour Dieng et son entourage, qui veulent surtout savoir la place de Dieng dans le projet marseillais. ».

Dieng buteur face à Hyères

Buteur en coupe de France ce samedi face à Hyères, il semble être sur la bonne voie afin de réaliser une grande deuxième partie de saison.

[🎞️VIDEO] 🏆 #CoupeDeFrance

✨ Bamba Dieng prend la défense de Hyères de vitesse et double la mise pour l’OM ! #OMHFC https://t.co/Iy3HrnrdOe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2023

Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison

« Gigot n’est pas encore disponible, sa commotion n’est pas remise. Clauss non plus. Payet était absent de l’entraînement. Il y avait 14/15 joueurs aujourd’hui. Ruben Blanco, c’est un gardien qui m’a fait bonne impression. Il jouera samedi. Ben Seghir ne va pas commencer ce match. Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison parce qu’il est très fort. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/01/2023)

