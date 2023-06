OM Mercato: Rothen pas tendre avec Longoria !

Si une signature est encore loin d’être actée, pour autant une possible arrivée de Galtier à l’OM après son aventure parisienne fait déjà couler beaucoup d’encre. Jérôme Rothen est totalement contre une venue de « Galette » à Marseille.

Annoncé par plusieurs médias comme La Marseillaise et La Provence comme une cible potentielle pour le poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier est loin de faire l’unanimité. C’est le cas de Jérôme Rothen :

Méconnaissance totale de l’environnement marseillais

« D’une année sur l’autre, sans club entre les deux, pour moi, c’est impossible. Il faut nourrir cette rivalité. Je ne comprends pas : tu as défendu le PSG comme tu devais le défendre pour un Marseillais, ce n’était pas facile pour lui et là tu vas retourner à Marseille ? Je défends très souvent Pablo Longoria dans ses choix. C’est pour ça que je l’ai surnommé le magicien. Mais là, c’est une méconnaissance totale de l’environnement à Marseille. Une fois que tu passes à Paris, tu ne peux plus mettre la tunique de Marseille. » Jérôme Rothen— Source: RMC (09/06/23)

Pablo Longoria l’a rappelé en conférence de presse, il veut de la continuité pour l’OM et proposer un jeu offensif attrayant pour les supporters : « C’est important de bien établir les profils du coach pour pouvoir ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. [… ] Il y a différents styles de jeu qui ne collent pas avec Marseille. Il faut un style clair, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer d’une façon qui plaît à notre public. C’est un public passionné ! Tu as besoin d’avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse. On peut dire comme concept général plutôt Rock and Roll, un peu de piment dans la façon de jouer en niveau offensif et de se déplacer dans la moitié de terrain adverse ».