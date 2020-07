OM : Pape Gueye explique comment il connaissait déjà Bouba Kamara…

Arrivé récemment à l’olympique de Marseille, l’ancien Havrais Pape Gueye ne débarque pas en terre inconnue à Marseille. Le jeune homme s’entend déjà très bien Bouba Kamara.

Les 2 jeunes hommes se sont connus il y a quelques années en équipe de France U17, et sont devenus amis depuis. Aujourd’hui réunis à l’OM, Bouba Kamara et Pape Gueye se sont exprimés dans une vidéo filmée par les médias du club sur leur première rencontre, leur amitié, et leurs ambitions à Marseille :

« Avec Bouba, on s’est connu en équipe de France U17. Je les ai rejoins au Portugal. C’était ma première sélection. Il a su m’intégrer. J’étais nouveau, c’est pas facile d’intégrer une sélection comme ça. Je connaissais personne, j’avais un copain qui jouais avec moi qui aurait du être la, mais qui était blessé. C’est comme ça que j’ai connu Bouba. On s’est direct entendu et on a gardé nos liens. » Pape Gueye. Source : OM Médias, 24/07/20

Nul doute ça a du se passer de la même façon lors de l’arrivée de Gueye à Marseille. Espérons que cette complicité soit encore plus forte sur le terrain !

Pour voir en intégralité la vidéo de Boubacar Kamara et Pape Gueye :