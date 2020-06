OM : Riolo dézingue Eyraud, « il va encore passer pour un guignol »

Le Head Of Football n’est toujours pas là mais plusieurs noms ont été cités. Daniel Riolo n’est pas emballé et pense que les supporters vont être déçus…

Ce dimanche, La Provence a fait le point sur le dossier du Head Of Football. Plusieurs noms ont été cités, notamment celui de Pierre Dréossi, ancien de l’ASSE.

EyrAUd, ça lui retombe toujours dessus

Ravanelli s’est proposé pour ce poste au micro de la chaîne L’Equipe… L’ancien directeur sportif d’Angers, Olivier Pickeu a longuement été lié à l’Olympique de Marseille. Tous ces noms ne font pas rêver Daniel Riolo qui pense que Jacques-Henri Eyraud va encore passer pour un « guignol. »

A LIRE AUSSI : Mercato OM – Son agent précise : « Villas-Boas a insisté pour le faire signer! »

« Pierre Dréossi à l’OM? Oh mon dieu. S’ils veulent se plomber c’est bien. Le duo Eyraud-Dréossi… Là si je suis supporter de l’OM, j’ai un ulcère direct. Bon en gros, il n’y a aucun nom qui fait rêver là. C’est fou mais Eyraud, ça lui retombe toujours dessus. Quand il sort ses bristols avec ses grands noms et ses machins, à l’arrivé, si c’est pas du lourd, il va encore passer pour un guignol dans l’affaire. Avoir sorti le Head Of Football, Head Of Machin et les papers boards etc. Si à l’arrivée, il n’y a pas de grand nom… Même si c’est Pickeu, tu vas te dire : ah ouais… »

Daniel Riolo – Source : RMC