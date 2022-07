Tensions à la Commanderie ! Ce que réclame le RC Lens pour Jonathan Clauss ! Bakayoko s’éloigne de Marseille? Les 3 infos de ce mercredi 13 juillet !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: Tensions entre Camoranesi et Tudor ? Sentiment de flou chez les joueurs ? Ce que réclame Lens pour Clauss et selon nos informations l’OM a bien contacté Bakayoko.

OM : Tensions entre Camoranesi et Tudor ? Sentiment de flou chez les joueurs ?

Igor Tudor a modifié son staff en début de semaine. Mauro Camoranesi a quitté Marseille et deux nouveaux adjoints sont arrivés. Si la version officielle indique que tout était prévu, des interrogations seraient nombreuses y compris en interne…

Igor Tudor l’avait lui même annoncé comme son bras droit. Mauro Camoranesi a quitté Marseille en expliquant à l’Equipe que son départ était prévu depuis le début. D’ailleurs, le coach croate a pu récupérer deux adjoints : Hari Vukas et Mario Rotondale. Pour le moment l’OM n’a pas officialisé ces changements. Pour autant le club a confié à plusieurs médias que tout était sous contrôle.

Comme une odeur d’incertitude ?

Cependant, le journal l’Equipe rapporte que « les rapports entre Tudor et Camoranesi ont rapidement été décrits comme tendus, sous les yeux de joueurs parfois interloqués par la façon de parler du premier au second. Camoranesi, réputé pour son caractère entier, a préféré partir sans faire d’histoires, décidé à trouver un banc comme entraîneur n°1. » Le quotidien sportif précise que la direction se veut rassurante mais que les joueurs se posent des questions suite à ces changements en interne, les modifications du staff, les méthodes d’entrainement et le recrutement qui patine…

🔴 Mauro Camoranesi serait parti de l’OM à cause de relations tendues avec Igor Tudor Les joueurs auraient été interpellés par la façon dont le Croate parlait à l’Italien. 😮https://t.co/Ifpgm5iHZl pic.twitter.com/Dkog9MDj8n — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 13, 2022

Mercato OM : Ce que réclame le RC Lens pour Jonathan Clauss !

Depuis plusieurs mois, le nom de Jonathan Clauss est cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. D’après La Marseillaise, le latéral droit est évalué à 15 millions d’euros par le RC Lens.

L’Olympique de Marseille suit l’évolution de Jonthan Clauss depuis plusieurs mois maintenant. Le latéral droit du RC Lens a encore été très performant cette saison et a tapé dans l’oeil de la direction marseillaise. Devenu international français à la toute fin de la saison, il a eu des propositions de plusieurs clubs.

Le RC Lens veut 15M€ pour Clauss

Longtemps annoncé sur le départ vers Chelsea ou l’Atletico Madrid, il songerait certainement plus à aller dans un club où il aura la certitude de jouer afin de ne pas manquer le coche de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Bleus.

D’après les informations de La Marseille, l’OM a bien poussé pour le recruter. Une offre de 10 millions d’euros aurait été transmise, refusée jusqu’alors. 15 millions d’euros serait la somme réclamée par le RC Lens afin de lâcher son piston droit… A voir si l’OM réussira à trouver un accord avec le club du Nord.

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille

[Info FCM] Mercato : L’OM a bien contacté Tiémoué Bakayoko, mais…

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille a bien pris contact avec l’entourage de Tiémoué Bakayoko…. L’entourage du joueur a cependant fait savoir qu’il a un attachement trop fort avec le PSG.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Tiémoué Bakayoko revient avec insistance dans les médias italiens… Prêté par Chelsea à l’AC Milan, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a toujours pas trouvé de point de chute pour la saison prochaine.

Bakayoko (trop) attaché au PSG

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille a bien tenté une approche pour récupérer Bakayoko afin de remplacer Boubacar Kamara qui a laissé un vide au poste de milieu défensif. L’international français (1 sélection) a fait partie de l’équipe monégasque qui a remporté le titre de Champion de France en 2017.

L’entourage du joueur fait cependant savoir que Tiémoué Bakayoko a un certain attachement pour le PSG. Né dans le 14e arrondissement de Paris, il a affirmé à plusieurs reprises dans les médias avoir été supporter du club de la capitale depuis qu’il est enfant. Une venue à l’Olympique de Marseille semble mal embarquée alors que son profil semblait coller au système d’Igor Tudor.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).