Vente OM : La solution d’ouvrir le capital à de nouveaux investisseurs

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi. Récemment le journaliste de l’Equipe Bilel Ghazi évoquait l’hypothèse del’arrivée de nouveaux investisseurs américains venant épauler McCourt. Cette solution serait selon lui plus probable qu’une vente du club. Retrouvez en images ci-dessous l’avis de notre journaliste Nicolas Filhol :

Qui dit investisseurs supplémentaires dit pression supplémentaire sur le plan financier

« Pour tourner la page, déjà il faut qu’il y ait un acheteur. MLD voulait tourner la page, mais elle n’a pas réussi a le faire rapidement. La solution d’investisseurs c’est une solution intermédiaire. Il viendrait acheter une partie du capital mais seraient minoritaires en injectant par exemple 20 ou 30 millions d’euros. Aulas a fait ça avec des investisseurs chinois, et je pense que cela peut être intéressant pour McCourt. Après, ces gens là ne vont pas non plus venir pour prendre de l’argent sans rien récupérer derrière. Il y aura donc une pression supplémentaire pour que les actionnaires récupèrent leurs billes. On a vu cela du côté de Bordeaux. Cela met une pression de dingue et ils vont se servir sur le dos de la bête au final. Qui dit investisseurs supplémentaires dit pression supplémentaire sur le plan financier ». Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille.

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille ci dessous :

Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Nicolas Filhol étaient en direct pour traiter les dernières informations concernant la vente de l’OM, les tensions entre Eyraud et les joueurs puis un focus sur les gardiens.