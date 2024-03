OM : Merlin liste ses 7 points d’amélioration !

Recruté cet hiver en provenance du FC Nantes lors du dernier mercato hivernal, Quentin Merlin s’adapte à sa nouvelle équipe. Le piston gauche sait quels points il doit améliorer !

Dans un entretien accordé à la Provence, Quentin Merlin a raconté son transfert vers l’OM, il fait aussi son autocritique et liste tous les points sur lesquels il doit faire mieux. « À Nantes, j’étais un peu le chouchou, j’avais besoin d’un autre challenge. Après des débuts timides à Lyon, j’ai pris mes marques au fur et à mesure et gagné en confiance. Je dois continuer comme ça, cela me plaît et je sens que cela plaît à mes coéquipiers. Offensivement je dois être plus précis, perdre moins de ballons, travailler la qualité des centres et donner plus de ballons chauds pour mettre en danger l’adversaire. Défensivement, je dois être plus solide et je dois faire mieux sur l’orientation lorsque le ballon est à l’opposé. Je travaille beaucoup là-dessus ».

A lire : OM : Quand un supporter se fait arnaquer de 15.000€, croyant échanger avec Pablo Longoria !

Offensivement je dois être plus précis, perdre moins de ballons, travailler la qualité des centres