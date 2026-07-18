OM : « Mes couleurs que j’aime »… La réaction de Kelyann Bezahaf !

Titularisé sur le côté droit de la défense face au FC Yamoussoukro (3-0), Kelyann Bezahaf a marqué des points pour sa première sortie estivale avec l’équipe première de l’OM. Auteur d’une passe décisive pour Neal Maupay, le jeune défenseur a ensuite partagé son émotion au micro des médias du club.

L’Olympique de Marseille a lancé sa préparation estivale par une victoire convaincante contre le FC Yamoussoukro (3-0), vendredi soir. Parmi les enseignements de cette première rencontre, la prestation de Kelyann Bezahaf a retenu l’attention. Aligné d’entrée sur le flanc droit de la défense, le jeune Marseillais a affiché beaucoup d’activité et s’est illustré en délivrant une passe décisive à Neal Maupay dès la 14e minute.

Une première réussie avec l’équipe première de l’OM

Formé à l’OM, Kelyann Bezahaf a profité de cette rencontre de préparation pour montrer ses qualités offensives. Très disponible dans son couloir, le jeune défenseur a participé aux phases offensives et a été récompensé avec cette offrande pour Neal Maupay sur l’ouverture du score.

Au-delà de cette passe décisive, sa prestation a confirmé sa volonté de saisir les opportunités offertes durant cette préparation estivale, alors que Bruno Genesio observe de près les jeunes issus du centre de formation.

« J’ai fait mes premières 45 minutes sous mes couleurs que j’aime »

Victoire, sourires et soir de premières 💙🙌 #YFCOM pic.twitter.com/rGXPXcQCE2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 17, 2026



À l’issue de la rencontre, Kelyann Bezahaf s’est exprimé auprès des médias officiels de l’OM, sans cacher son émotion après cette première apparition réussie avec les professionnels.

« Franchement, ça fait plaisir. J’ai fait mes premières 45 minutes sous mes couleurs que j’aime, l’OM. Je viens de signer, ma onzième année au club, une victoire à la clé… »

Des mots qui témoignent de l’attachement du jeune joueur à son club formateur. Présent à Marseille depuis désormais onze ans, Bezahaf franchit une nouvelle étape dans son parcours avec cette première sortie convaincante sous le maillot de l’équipe première.

Cette prestation, ponctuée par une passe décisive et une activité constante dans son couloir, constitue un premier signal positif pour le défenseur marseillais, qui tentera désormais de confirmer lors des prochaines rencontres de préparation.