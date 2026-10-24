Après la troisième défaite de l’OM en autant de matchs de Ligue Europa, Eric Di Meco a adressé un message clair aux joueurs marseillais. L’ancien défenseur estime que les supporters peuvent accepter une saison compliquée, à condition de voir une équipe pleinement engagée.

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L’Olympique de Marseille traverse une saison 2026-2027 marquée par des résultats décevants, mais dans un climat moins tendu qu’à l’habitude. Selon RMC Sport, les supporters ont compris que l’effectif dirigé par Bruno Genesio disposait de moyens limités et que l’exercice serait difficile. Cette situation contraste avec la réaction habituellement plus virulente du public marseillais. Le revers concédé sur la pelouse de Sturm Graz, le troisième↗ en trois journées de Ligue Europa, n’a toutefois pas changé le constat dressé par Di Meco. Dans le Super Moscato Show, l’ancien joueur de l’OM a appelé les supporters à continuer de soutenir l’équipe, tout en prévenant que le club pourrait connaître une période de souffrance pendant un ou deux ans.

Di Meco demande surtout de l’engagement

Pour l’ancien international français, les joueurs↗ disposent d’une marge importante auprès du public. Il considère que leur niveau individuel ne sera pas forcément reproché si chacun affiche de la fierté et s’investit totalement sur le terrain.

Vous avez une chance énorme de porter ce maillot et d’avoir des supporters qui ont compris que la saison allait être compliquée, que vous n’y êtes pour rien. Vous avez juste un truc à faire : dépouillez-vous sur le terrain, montrez que vous êtes fiers de porter ce maillot, et que vous faites le maximum. Personne ne vous tiendra rigueur d’être moyen. Il y a un minimum à faire et tout le reste vous sera excusé. C’est une chance parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça dans ce club !.

Eric Di Meco estime ainsi que les supporters marseillais sont prêts à pardonner des performances moyennes, mais pas l’absence d’implication. Il a résumé cette exigence comme un minimum indispensable dans un club où la tolérance n’est habituellement pas aussi grande.

L’OM vise encore le premier tiers du classement

Malgré le début de saison↗ compliqué, Di Meco considère qu’une remontée reste possible en championnat. Il a évoqué les places de 5e, 6e ou 7e, en s’appuyant sur le niveau jugé homogène de la Ligue 1 et sur la possibilité pour l’OM d’enchaîner une série positive. Neuvième avant la 8e journée, l’OM doit recevoir Le Havre dimanche 25 octobre au stade Vélodrome, avec un coup d’envoi programmé à 17h15.