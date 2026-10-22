L’Olympique de Marseille se déplace à Sturm Graz ce jeudi à 18h45, pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Bruno Genesio a convoqué un groupe de 23 joueurs pour cette rencontre européenne.

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Après deux défaites lors de ses deux premières sorties, l’OM n’a toujours pris aucun point dans la compétition. Les Marseillais↗ n’ont inscrit qu’un but et en ont encaissé cinq, tandis que Sturm Graz compte une unité après ses deux premiers matchs. Le club olympien aborde toutefois ce rendez-vous après une victoire 5-2 contre Angers en Ligue 1.

Le groupe avec Hojbjerg et Valero. Koum et Cornelius sont forfaits… #OM

https://t.co/KuzXkDOgv1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 22, 2026↗

Trois gardiens et sept défenseurs retenus

Dans les buts, Jeffrey de Lange, Gomis et Van Neck figurent dans la liste communiquée par l’UEFA. Le secteur défensif comprend Nayef Aguerd, Bezahaf, Derek Egan-Riley, Emerson, Garcia, Bamo Meïté et Timothy Weah. Le groupe comporte donc plusieurs profils utilisés dans différents secteurs depuis le début de la saison. Pour ce déplacement en Autriche, Bruno Genesio pourra notamment compter↗ sur Aguerd, Egan-Riley, Emerson et Meïté en défense, ainsi que sur Weah, également retenu dans cette ligne par la composition officielle du groupe.

Harit, Højbjerg et Gouiri dans le groupe

Au milieu de terrain, le technicien marseillais a retenu Abdelli, Gomes, Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg, Kamissoko, Geoffrey Kondogbia et Nnadi. L’attaque sera composée d’Abdallah, Amine Gouiri, Neal Maupay, Mmadi, Igor Paixão et Valero. Cette rencontre représente la troisième sortie européenne de l’OM cette saison. Une victoire permettrait aux Marseillais d’inscrire leurs premiers points en Ligue Europa↗, alors que les deux équipes restent en difficulté au classement de la phase de ligue.