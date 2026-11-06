Après trois défaites consécutives, l’Olympique de Marseille a obtenu sa première victoire en Ligue Europa sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1). Ce succès permet aux joueurs de Bruno Genesio de revenir dans la course au top 24, avec une probabilité de qualification désormais estimée à 60,4 % par Opta.

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Le but d’Amine Gouiri, inscrit à la 77e minute sur une frappe du droit, a offert trois points précieux à l’OM jeudi soir. Grâce à ce résultat, les Marseillais ne sont plus les derniers de la compétition et occupent désormais la 31e place↗ sur 36 équipes. Ils ne comptent qu’un point de retard sur le Sturm Graz, actuellement 24e avec quatre points.

Une qualification encore accessible pour l’OM

D’après les projections d’Opta relayées par RMC Sport, l’OM possède 60,4 % de chances de terminer dans les 24 premiers de la phase de ligue. La saison passée, le dernier billet pour le tour suivant avait été obtenu avec neuf points, le SK Brann devançant les Young Boys de Berne grâce à une meilleure différence↗ de buts. Les Marseillais disposent encore de quatre rencontres pour atteindre ce seuil. Leur calendrier comprend trois matchs à domicile, contre le Levski Sofia le 26 novembre, le Celta Vigo le 10 décembre et Anderlecht le 28 janvier. L’unique déplacement restant mènera les partenaires de Timothy Weah sur la pelouse du Celtic Glasgow, le 21 janvier.

Genesio et Abdelli retiennent la relance comptable

Après la victoire en Allemagne, Bruno Genesio a insisté sur la portée du résultat au classement. L’entraîneur marseillais a également souligné la configuration des quatre dernières journées, avec trois réceptions au programme.

« Ça nous laisse toutes nos chances pour terminer dans les 24 premiers. »

Himad Abdelli a lui aussi évoqué le soulagement lié à ce premier succès européen. Le milieu de terrain algérien a rappelé la frustration née des trois premières journées sans le moindre point, tout en appelant ses coéquipiers à confirmer rapidement cette performance.