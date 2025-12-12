OM : Messi, Greenwood, Monaco… la conf de presse de Rulli résumée en 5 points !

Gerónimo Rulli a évoqué ce vendredi au centre RLD les enjeux du match entre l’OM et Monaco, crucial pour terminer l’année en Ligue 1. Le portier marseillais est revenu sur son jeu au pied, sa relation avec ses coéquipiers et l’état de forme du groupe. Il a également salué l’évolution de Mason Greenwood, tout en reconnaissant les points à améliorer collectivement.

Résumé en 5 points de la conférence de presse

1. Sur son jeu au pied

Rulli a réaffirmé son aisance balle au pied : “J’adore ! J’ai longtemps joué en Espagne, là-bas on essaie de jouer comme ça. Je n’ai pas peur de jouer au pied. Je peux faire des erreurs, oui, mais je pense qu’à la fin, mon style de jeu peut beaucoup aider l’équipe. J’adore jouer au pied, j’adore être un défenseur de plus. Mais mon rôle dans l’équipe, c’est de ne pas prendre de buts.”

2. Sur la première partie de saison

Le gardien regrette les points laissés en route : “On a lâché beaucoup de points… Paris prend des points en fin de match, nous c’est le contraire. On doit bien finir l’année. On est capables de faire mieux, on le sait.”

3. Sur le choc OM – Monaco

Il insiste sur l’importance du rendez-vous : “On est à 5 points de Lens, c’est un match important. On sait ce que signifie ce match, on veut gagner.” Et ajoute sur l’atmosphère qui les attend : “Ce sera un match très compliqué… Mais la différence c’est que ce sera au Vélodrome, il n’y a pas de fatigue au Vélodrome, on aura de l’énergie.”

🗣️ “#Greenwood un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir dans ma carrière… après Léo #Messi“#Rulli : “Mason est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir dans ma carrière. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout. Il est… pic.twitter.com/NAFuLNIuCK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 12, 2025

4. Sur Greenwood, comparé à Messi

Rulli s’est montré particulièrement élogieux envers Mason Greenwood : “Mason est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir… Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire… Il a pris la responsabilité d’être l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et il est en train de bien faire.”

🗣️ “Je suis un être humain, je peux faire des erreurs”#Rulli : “Pendant la saison, on ne peut pas toujours être au top, mais je suis très tranquille, je travaille beaucoup. Tu as plus de responsabilités quand tu es à l’OM. Je suis tranquille, je sais que je travaille bien. Je… pic.twitter.com/KAmvSCJSNE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 12, 2025

5. Sur sa forme personnelle et les aspects à améliorer

Serein sur ses performances, il assume ses responsabilités : “Je suis un être humain, je peux faire des erreurs… On encaisse beaucoup de buts dans les dernières minutes, il faut améliorer cet aspect.”

Il souligne aussi la difficulté du dernier match européen : “Il y a eu de la fatigue sur ce match. C’était très dur, très compliqué, surtout dans les dernières minutes.”