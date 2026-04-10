OM – Metz (3-1) : C’est poussif, mais Marseille assure l’essentiel !

Sans réellement maîtriser son sujet, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au FC Metz. Profitant des erreurs adverses mais longtemps inquiétés, les Marseillais ont su faire la différence dans les moments clés. Ce succès leur permet de remonter provisoirement sur le podium de Ligue 1.

Le debrief en live de cet OM vs Metz

Le début de match est marqué par de nombreuses approximations messines, dont profite rapidement Marseille. Après plusieurs alertes, Pierre-Emerick Aubameyang ouvre le score à la 13e minute en concluant un contre éclair consécutif à une mauvaise relance adverse. L’OM pousse ensuite mais manque d’efficacité, à l’image de Amine Gouiri ou d’un but refusé à Aubameyang pour hors-jeu. Metz, longtemps inoffensif, se réveille en fin de première période et touche même le poteau par Hein, sans parvenir à égaliser. À la pause, les Olympiens mènent logiquement mais sans réelle sérénité (1-0).

Greenwood double passeur, l’OM parfois fébrile

Dès la reprise, Marseille frappe fort avec un contre parfaitement mené conclu par Igor Paixão (48e), mais Metz réagit immédiatement grâce à Georgiy Tsitaishvili qui relance le suspense (49e). La seconde période devient alors plus ouverte, avec des occasions de part et d’autre et un Gerónimo Rulli décisif pour préserver l’avantage marseillais. Malgré plusieurs situations pour revenir, les Messins manquent de précision dans le dernier geste. Finalement, en toute fin de match, une nouvelle erreur défensive permet à Hamed Junior Traoré de sceller la victoire (90+3). Marseille s’impose 3-1, sans briller mais avec efficacité.