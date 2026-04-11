OM – Metz (3-1) : Walid Acherchour dézingue un joueur cadre marseillais, “un naufrage…”

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Metz (3-1) en Ligue 1, mais la prestation marseillaise continue de susciter des débats. Sur son compte X, le consultant RMC Walid Acherchour a livré une analyse détaillée, pointant à la fois des satisfactions techniques et des manques évidents dans le jeu olympien.

Timber impressionne, des lacunes offensives persistantes

Dans son analyse, Walid Acherchour met particulièrement en avant la performance de Quinten Timber, qu’il juge très à l’aise techniquement : « Les prises de balles de Timber avec le mensonge du corps c’est très fort. Il a une facilité à se sortir du pressing avec son fessier. Très gros appui. S’il arrive à matérialiser ça dans les 25 derniers mètres, ça peut être très costaud. »

Malgré la victoire de l’OM, le consultant regrette un manque d’efficacité offensive. Il souligne que le score aurait pu être plus large face à une équipe de Metz en difficulté : « Ça doit faire 3-0 pour l’OM avec les pertes de balles meurtrières de Metz + les espaces laissés dans le dos, ce n’est pas normal qu’avec le matériel offensif ce ne soit pas sanctionné. Gouiri je n’aime pas sa mi-temps et son rôle ».

L’attaquant Amine Gouiri est ainsi directement ciblé, Acherchour remettant en question son influence et son positionnement lors de cette rencontre.

Højbjerg pointé du doigt, Greenwood décisif

Autre joueur dans le viseur du consultant : Pierre-Emile Højbjerg, dont la prestation est sévèrement jugée : « La mi-temps d’Hojberg, c’est un naufrage avec et sans le ballon face a une équipe qui joue sur BeinSport max 7 à 20h le vendredi l’an prochain contre Annecy. »

Une critique renforcée après le but messin : « Il faut faire une caméra isolée sur Hojberg sur le but de Metz, c’est très grave… »

À l’inverse, Mason Greenwood reçoit des éloges pour sa qualité technique : « La passe de Greenwood est magnifique. 2 buts en transitions sur corner. »

Enfin, Luis Henrique Paixão (souvent appelé Paixão) divise mais conserve un crédit important : « Paixao il y a toujours à boire et à manger mais je pense que tu peux construire une histoire sur le long terme a l’OM. Joueur moderne, joueur généreux, joueur attachant, joueur club qui ne triche jamais. »

Au-delà du succès, cette victoire de l’Olympique de Marseille met en lumière des axes d’amélioration, notamment dans la gestion des temps forts et l’efficacité offensive, des éléments clés dans la course aux objectifs en Ligue 1.