OM – Metz : 3 absents et un retour important côté marseillais !

À la veille de la réception de Metz, l’Olympique de Marseille doit composer avec plusieurs absences importantes. Mais le retour d’un cadre défensif pourrait rebattre les cartes pour ce match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1.

Trois absents confirmés, un effectif sous tension

A lire : Ligue 1 (OM, PSG, OL…): Des pertes historiques révélées… sauf pour un club qui écrase tout avec un chiffre fou !

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur marseillais Habib Beye a dressé un état des lieux précis de son groupe. « L’état du groupe ? Mason (Greenwood) revient, Nayerf Aguerd est en cours de réathlétisation. La blessure de CJ Egan-Riley s’est ajoutée en fin de match. On va devoir palier à cette absence. On a un groupe restreint mais il y a le retour de Léo Balerdi à 100%. Kondogbia sera absent. »

🗣️ 3 absents et un gros retour face à Metz#Beye : “L’état du groupe ? Mason (Greenwood) revient, Nayerf Aguerd est en cours de réathlétisation. La blessure de CJ Egan-Riley s’est ajoutée en fin de match. On va devoir palier à cette absence. On a un groupe restreint mais le… pic.twitter.com/108zVvebtJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 9, 2026



Dans le détail, Geoffrey Kondogbia est forfait, tout comme CJ Egan-Riley, touché récemment. Nayef Aguerd poursuit quant à lui sa réathlétisation et ne sera pas disponible. Ces absences réduisent les options, notamment dans le secteur défensif et au milieu de terrain.

Le retour de Balerdi et Greenwood, un bol d’air pour l’OM

Dans ce contexte délicat, deux bonnes nouvelles viennent toutefois équilibrer la situation. D’abord, le retour à 100 % de Leonardo Balerdi, élément clé de la défense de l’Olympique de Marseille, qui devrait immédiatement retrouver une place de titulaire.

Ensuite, Mason Greenwood est de nouveau disponible. Son retour est déterminant dans un moment où l’OM cherche à maintenir son rythme en Ligue 1. Le meilleur buteur de l’équipe devra être décisif. Face à Metz, Marseille devra donc composer avec un groupe réduit mais rééquilibré par ces retours importants. L’objectif reste clair : sécuriser des points à domicile dans une phase clé du championnat, malgré les contraintes d’effectif.