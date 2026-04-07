OM – Metz : 4 absents et un incertain côté messin !

À l’approche de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir le FC Metz dans un contexte favorable mais avec des incertitudes des deux côtés. Les Messins, en difficulté cette saison, se présentent avec un effectif affaibli par plusieurs absences importantes. Un paramètre à surveiller avant ce rendez-vous au Vélodrome.

Metz amoindri avant le déplacement à Marseille

Le FC Metz devra composer avec plusieurs absents notables pour ce déplacement du 10 avril 2026. Plusieurs joueurs sont d’ores et déjà forfaits, ce qui complique la tâche du staff messin dans la préparation de cette rencontre face à un prétendant aux places européennes.

Ainsi, Ismael Guerti, Cleo Melieres et Benjamin Stambouli sont indisponibles en raison de blessures. À ce stade, aucune date de retour précise n’a été communiquée, ce qui confirme leur absence pour ce match de Ligue 1.

De son côté, Joseph Mangondo poursuit sa phase de reprise. Le joueur n’est toutefois pas encore jugé apte à retrouver la compétition, ce qui réduit encore les options disponibles pour Metz.

Enfin, Boubacar Traore reste incertain. Touché au mollet, sa participation dépendra de l’évolution de sa blessure dans les dernières heures précédant la rencontre.

Un contexte favorable pour l’OM malgré ses propres incertitudes

En face, l’Olympique de Marseille avance avec prudence mais ambition. L’équipe dirigée par Habib Beye doit également gérer certaines incertitudes physiques, notamment autour de Nayef Aguerd, toujours en phase de récupération après son opération, et de Geoffrey Kondogbia, incertain en raison d’une gêne aux quadriceps.

Dans ce contexte, l’état de l’effectif messin apparaît comme un élément déterminant. Face à une équipe diminuée, les Marseillais auront une opportunité de confirmer leur dynamique dans la course à l’Europe, à condition de gérer efficacement leurs propres absences.

Ce duel entre un OM ambitieux et un Metz fragilisé s’inscrit donc dans un rapport de force déséquilibré sur le papier, mais reste conditionné par l’évolution des incertitudes physiques jusqu’au coup d’envoi.