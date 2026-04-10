OM – Metz : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce vendredi la lanterne rouge le FC Metz lors de la 29e journée de Ligue 1. Dans une rencontre décisives dans l’optique de la 3e place, l’OM doit s’imposer !

Marseille doit se relancer après sa défaite face à Monaco

Actuellement 4e du championnat avec 49 points, l’OM reste sur deux défaites face au LOSC et face à Monaco. Les hommes d’Habib Beye doivent se relancer dans cette série de 6 matches…

Dans un classement très serré, les Marseillais est à égalité de points avec Monaco et à un point de Lille.

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Metz lutte pour se sauver !

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, le FC Metz de Benoît Tavenot effectue ce déplacement sans Mangondo, Traoré et Guerti, tous à l’infirmerie. Il peut en revanche compter sur les retours de Stambouli et Touré.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir OM – Metz ?

La rencontre entre Marseille et Metz se disputera ce vendredi 10 avril à 21h05 au stade Vélodrome. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, disponible en streaming via les plateformes DAZN et RMC Sport.

Le onze probable de l’OM

Pour cette rencontre, Habib Beye devrait s’appuyer sur son système en 3-5-2 Absents notables : Nayef Aguerd est en phase de reprise après son opération, Egan-Riley et Kondogbia sont blessés. La charnière centrale devrait donc être composée de Benjamin Pavard, Facundo Medina et Leonardo Balerdi.

Au milieu, Quinten Timber devrait être accompagné par Pierre-Emile Højbjerg savec Weah et Paixao dans les couloirs. En attaque, Amine Gouiri devrait débuter avec Greenwood et Aubameyang.

Le onze probable :

Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Timber, Højbjerg, Paixao – Aubameyang, Gouiri, Greenwood.