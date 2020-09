OM/Metz: Heure et chaîne, compos probables, déclas… La feuille de match !

Cinquième journée de Ligue 1 et l’Olympique de Marseille doit se rattraper de sa mauvaise semaine dernière en battant le FC Metz au Stade Vélodrome. Toutes les infos de l’avant match ci dessous…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

OM – Metz à 21h00 sur Canal Plus

LeS groupeS



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Alvaro, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi

Milieux :

Kamara, Rongier, Lopez, Strootman, Gueye, Sanson, Khaoui

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic

👥 Le groupe #OMFCM convoqué par le coach 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 ⤵️ pic.twitter.com/IVnPDvNPKW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2020

Le groupe de metz

Gardiens :

Oukidja, Caillard

Défenseurs :

Bronn, Udol, Delaine, Centonze, Boye, Kouyate

Milieux :

Jans, Angba, Fofana, Tchimbembe, Maïga

Attaquants :

Boulaya, Nguette, Maziz, Niane, Ambrose, Diallo, Yade

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta-Car Nagatomo

Kamara

Sanson Rongier

Thauvin Benedetto Payet

Metz :

Oukidja

Centonze Bronn Boye Udol

Fofana

Maïga Angba

Boulaya Niane Angba

L’Arbitre pour OM- METZ

L’arbitre désigné pour OM – Metz ce samedi est monsieur Wattellier.

La Météo

Température à Marseille à 21h00 : 14°C

Nuageux

Vent : 40km/h

Les stats des confrontations OM-metz (LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 56 NULS 14 VICTOIRES de Metz

35

Déclarations d’avant-match

« Metz, contre les gros, ils ont joué à cinq derrière. Contre Lille et Paris, ils n’ont pas mérité de perdre. À Paris, ils peuvent même gagner et pareil contre Lille. Ils ont changé de système en passant à quatre contre Reims, avec un début de match où ils ont bien joué. C’est une équipe intéressante. L’année dernière, on avait fait match nul avec eux, mais avec le pénalty arrêté par Yohann (Pelé) en première mi-temps. C’est une équipe que j’apprécie, qui joue bien au ballon et qui a de bons joueurs. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Je n’ai jamais sentis mes joueurs trop contractés non plus… Mais c’est vrai que par moments, contre de grosses écuries, on a été un peu trop timoré. Il faut croire en son potentiel, croire qu’on peut faire des résultats contre n’importe quelle équipe. Même contre Marseille. Et qu’importe que l’OM ait eu un peu de mal contre Lille, il a su revenir au score (1-1). Ça reste une grosse équipe. Mais on est habitué en ce début de championnat… »

Vincent Hognon – Source : Conférence de presse