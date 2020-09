OM – Metz // Les Notes de FCM : Thauvin, Payet, Rongier, Caleta-Car, trop de titulaires médiocres en ce moment…

L’Olympique de Marseille arrache un nouveau nul miraculeux, à domicile, cette fois-ci contre Metz (1-1).

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 8/10

Sans lui, ce serait déjà la crise…

Non seulement, il a fait plus d’arrêts que Oukidja (3 contre 2) mais en plus les siens pèsent d’un poids immense sur le scénario du match. Il y en a même un qui change tout : son incroyable parade à la 90+1′ sur une tête de Maïga qui aurait plié le match. Mention spéciale également à sa sortie inspirée, et délicate à réaliser, à la 19′ devant Niane. Crucifié sur le but encaissé, sa responsabilité n’est pas engagée.

H. Sakai : 6/10

Il confirme son retour à un niveau honorable…

Il laisse sans doute trop de temps à Udol pour centrer sur l’action du but (71′) mais il n’est pas aidé et doit s’occuper de deux joueurs dans sa zone. C’est dommage car autrement, il a bien tenu son poste offensivement et défensivement. Il est notamment l’auteur d’un service intelligent pour Benedetto à la 17′ et a multiplié les courses dans les trente derniers mètres. Défensivement, il a réussi 4 tacle sur 6, intercepté 3 ballons et rattrapé plusieurs situations mal engagées comme ce sauvetage à la 89′ après une action scandaleuse de Radonjic qui aurait pu amener le second but messin. Il ne sera jamais le meilleur joueur du monde mais le retour de Thauvin nous a également apporté le retour du soldat Sakai.

Alvaro : 3,5/10

Un match difficile ponctué d’interventions aléatoires et de dégagements à l’emporte-pièce…

Sept dégagements dans le match dont quelques uns malchanceux terminant dans les pieds messins (40′ par exemple), pris de vitesse par Niane à la 19′ et jamais vraiment dominateur dans sa zone malgré des statistiques de duels gagnés tout à fait honorables (10 gagnés sur 13).

D. Caleta-Car : 3/10

Un « air marquage » qui coûte très cher à son équipe…

D’abord timide dans la relance, il a pris un peu de confiance au fil des minutes (6 passes longues réussies sur 7) et livré une ou deux belles transversales dont il a le secret (29′, 64′). Dans les duels, il a semblé un brin nerveux pendant une grande partie de la rencontre à l’exception de l’action du but à la 71′ sur laquelle il était endormi et a laissé Niane tranquillement ajuster sa tête. L’OM va avoir besoin d’un bien meilleur Caleta-Car pour inverser la dynamique actuelle…

Y. Nagatomo : 5/10

Acceptable et même bon en début de match…

Sa condition physique actuelle ne lui permet peut-être pas de maintenir la même intensité tout au long de la rencontre mais sur la première mi-temps, il a été intéressant. Conquérant comme à la 15′ où il récupère un ballon haut, disponible avec de nombreuses courses vers l’avant et sérieux défensivement. Un peu en retard sur l’ouverture du score de Niane mais la responsabilité de Caleta-Car semble plus engagée que la sienne. Remplacé à la 77′ par Saif-Eddine Khaoui qui se montrera décisif sur l’égalisation avec une bonne passe au départ de l’action (90+4′).

B. Kamara : 5/10

Mieux que sur ses dernières sorties…

Il est le Marseillais qui a touché le plus de ballons (87) et il a pris soin de ne pas faire n’importe quoi avec. 93% de passes réussies dont des passes longues peu évidentes (5 réussies sur 7 tentées) qui ont souvent fait avancer le jeu(38′, 54′, 56′). Défensivement, il a perdu pas mal de duels (9 perdus sur 17 joués) mais est l’auteur d’un très beau sauvetage à la 36′ devant Niane. Il a aussi intercepté 3 ballons et réussi 2 tacles. Pas encore rayonnant mais plus intéressant que contre Sainté et Lille.

M. Sanson : 4,5/10

Un but qui sauve, à peine, un match extrêmement irritant !

S’il a comme à son habitude multiplié les courses (particulièrement sur le côté gauche pour compenser les « dézonages » de Payet), on s’est longtemps demandé dans quel but il courait. Ou il taclait (3 tacles ratés sur 4 tentés). Sa prestation défensive est également marquée par cette mise à l’amende par Nguette à la 36′ qui aurait pu déboucher sur l’ouverture du score sans le sauvetage de Kamara. Mais voilà, il était là à la 94′ pour cette fois-ci casser la cage adverse plutôt que de tenter un plat du pied rachitique (comme contre Lille). Un but qui offre un point inespéré.

V. Rongier : 3,5/10

Un match moyennasse où il n’a jamais vraiment brillé…

L’ancien Nantais a livré une prestation assez anonyme, se dépensant au pressing mais sans avoir un impact énorme à la récupération et jouant offensivement tous ses ballons de manière très sécurisée et donc souvent latéralement. Le Rongier de l’Automne dernier semble bien loin… Remplacé à la 77′ par Valère Germain.

F. Thauvin : 3,5/10

En manque d’inspiration…

Pour avoir le geste juste au moment opportun. Car il continue de se démener afin d’animer son couloir droit mais ses derniers gestes ont toujours manqué d’un petit quelque chose hier soir à l’image de ses centres (4 réussis sur 9 tentés). Il n’a que très peu de situations lui permettant de frapper au but et se rate sur la plus franche (54′) qui restait une reprise difficile. Remplacé à la 84′ par Nemanja Radonjic qui fait d’abord n’importe quoi au risque de coûter un but (89′) puis délivre une très belle passe décisive cinq minutes plus tard (90+4′). Un joueur toujours incompréhensible.

D. Benedetto : 5/10

Au moins, il n’aura pas été fantomatique…

S’il n’a pas marqué, il s’est montré, a combiné avec ses partenaires et… a au moins réussi à se procurer de petites occasions ! Vu ses derniers matches, ça signifie déjà beaucoup. Et plus encore comme lorsque à la 35′, il se bat avec son défenseur pour gagner le contrôle du ballon et se mettre en bonne position. Dernièrement, il lâchait l’affaire sur ce genre de situations… Il est aussi l’auteur de l’avant-dernière passe sur l’égalisation (90+4′). Des duels aériens gagnés (5), une présence palpable dans le jeu et l’impression qu’il a retrouvé un peu d’envie, il est l’une des rares demi-satisfactions de cette rencontre.

D. Payet : 3,5/10

Des à-coups insuffisants pour un joueur de son rang…

Cet OM repose énormément sur ses éclairs et sa constance avec un schéma évoluant beaucoup autour de sa position d’ailier gauche repiquant dans l’axe. Malheureusement lorsqu’il est dans un mauvais jour, c’est toute la mécanique qui se retrouve enrhumée. C’était le cas hier soir. Malgré quelques bonnes passes (11′, 54′) et une énorme occasion qu’il envoie dans le Virage Sud (15′), il aura été trop peu inspiré dans ses choix de jeu et toute son équipe en a pâti…

LE COACH

André Villas-Boas : 3/10

Les cinq changements ont bien aidé à camoufler la faillite de son animation.

Comme la semaine dernière, à deux reprises, son équipe n’a pas su créer grand chose. Comme la semaine dernière, elle a fini par être menée et comme la semaine dernière, ses changements ont rapporté un petit point. Assez miraculeux, il faut bien le dire.

Plus que le système, c’est toute l’animation offensive qu’il faut revoir. L’OM ne peut pas se contenter de produire si peu, qui plus est, « à domicile »…