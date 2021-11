OM – Metz : Messages à la LFP, sifflets… revivez la grosse ambiance du Vélodrome

L’horaire du match ce dimanche face au FC Metz était particulier pour le public du stade Vélodrome. En effet, la rencontre s’est déroulée à 13h, de quoi énerver les groupes de supporters qui ont déployé plusieurs messages hostiles à la LFP.

L’ambiance était correcte ce dimanche pour la réception de Metz. Mais pas non plus celle des grands soirs, la faute à un horaire inhabituel qui va à l’encontre du football populaire. Les groupes de supporters de l‘Olympique de Marseille ont fait savoir leurs mécontentements suite à cette décision de la LFP.

L’avant-match OM-FC Metz

Le haut du virage sud a mis a disposition plusieurs drapeaux bleu et blanc, alors que le CU84 a déployé un long message hostile à à la LFP. Malgré cet horaire inhabituel 61 000 personnes étaient présents pour assister à ce triste match nul entre l‘OM et le FC Metz.

A moins de 15 mn de ce #OMFCM pic.twitter.com/9OXBjkcEQl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2021

La LFP visé

Les Fanatics et les MTP en haut du virage nord ont eux aussi protestés contre la LFP présidé par Vincent Labrune.

Messages à la LFP #OMFCM pic.twitter.com/FoJoT31yex — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2021

Tifo virage sud qui dénonce le match à 13h ! #OMFCM pic.twitter.com/TjZlXzkJJW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2021

Fin du match sous les sifflets

Le résultat, ainsi que le contenu dans le jeu n’ont pas plu au public marseillais, qui n’a pas hésité à siffler ses propres joueurs. La première bronca de la saison…

Ancien joueur de notre Ligue 1, Akpa-Akpro a mis en avant le stade Vélodrome jeudi dernier lors du match face à la Lazio :

C’est facile d’avoir un stade comme ça pour jouer– Akpa Akpro

« Marseille a fait une très grosse première mi-temps. On était un peu timides, je pense. Le but nous a libérés. A la mi-temps, le coach nous a parlé et a fait des ajustements tactiques. En deuxième mi-temps, on était libérés, Marseille est rentré moins bien et on a inscrit le 2e but. A la fin, Marseille a vraiment poussé avec le stade et ça les a aidés. C’est facile d’avoir un stade comme ça pour jouer, ça les a aidés à revenir au score. » Jean-Daniel Akpa Akpro– Source : Zone Mixte (04/11/21)