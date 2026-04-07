OM – Metz :On connait l’arbitre pour le match de vendredi au Vélodrome

Battu à Monaco lors de la précédente journée, l’Olympique de Marseille doit impérativement réagir face à Metz pour rester dans la course au podium de Ligue 1. La désignation de Stéphanie Frappart pour diriger cette rencontre attire également l’attention.

Une rencontre sous pression pour l’OM

Après la défaite 2-1 sur la pelouse de l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille se retrouve sous pression dans cette fin de saison de Ligue 1. L’objectif est clair : accrocher le podium. Une contre-performance face au FC Metz compromettrait sérieusement les ambitions marseillaises.

Lors du match aller, disputé le 4 octobre à Saint-Symphorien, les Marseillais s’étaient imposés 3-0 grâce à des réalisations de Igor Paixão, Matt O’Riley et Amine Gouiri. Depuis, l’effectif a évolué avec le départ du Danois vers Brighton, mais la nécessité de reproduire une prestation solide reste intacte pour les hommes de Habib Beye.

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Face à eux, Metz reste sur deux matchs nuls (0-0) contre le Stade Rennais et le FC Nantes, preuve d’une certaine solidité défensive malgré une saison compliquée.

Stéphanie Frappart désignée arbitre

La rencontre sera arbitrée par Stéphanie Frappart, une habituée des grands rendez-vous en Ligue 1. Elle sera assistée de Mikaël Berchebru et Cédric Favre, tandis que Mickaël Leleu officiera en tant que quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera assurée par Marc Bollengier et Gaël Angoula.

Arbitre expérimentée, Stéphanie Frappart est régulièrement désignée sur des affiches importantes du championnat. Sa gestion des matchs à enjeu sera scrutée dans un contexte où chaque point compte pour l’Olympique de Marseille.

Dans un Vélodrome attendu plein, tous les ingrédients sont réunis pour une rencontre sous tension, déterminante dans la course à l’Europe.