OM – MHSC (1-1, 5 tab à 4 ) : C’est juste mais ça passe !

L’Olympique de Marseille s’est imposé aux tir au but face à Montpellier (1-1, 5 tab 4) au stade vélodrome à l’occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Les hommes de Sampaoli ont dominé cette rencontre et joueront donc les quarts de finale.

OM 1 1 Montpellier Milik (74′) Makouana

Le onze de l’OM

Lopez

Saliba DCC Luan Peres

Rongier Kamara Guendouzi

Ünder Lirola Luis Henrique

Payet (cap)

Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Montpellier en 8e de @coupedefrance 🔵⚪️ #OMMHSC pic.twitter.com/3z8vWT2VHR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2022

Le Match

Les olympiens prennent directement le contrôle du jeu. Under est le premier à se distinguer d’une belle frappe enroulée du gauche à l’entrée de la surface obligeant le portier montpelliérain Bertaud à détourner en corner (6′)

L’OM étouffe son adversaire avec un pressing tout terrain à la perte du ballon. Les hommes de Sampaoli ont toutefois encore du mal à se créer des occasions. Il faut ainsi attendre la demi-heure de jeu et un coup franc direct de Dimitri Payet pour voir une opportunité franche. Le meneur de jeu enroule une superbe frappe qui va s’écraser sur la barre transversale (32′). Juste avant la pause sur une perte de balle de Montpellier aux abords de sa surface Guendouzi récupère efface un défenseur et rate l’immanquable devant le but (45′).

En seconde période Jorge Sampaoli décide de faire entrer rapidement le duo Milik Bakambu pour tenter de faire la différence (55′). C’est Payet qui se distingue une nouvelle fois d’une frappe puissante malheureusement hors cadre (60′). Marseille est dangereux sur des tirs lointains comme sur une nouvelle tentative d’Under qui oblige à réaliser une parade décisive (67′) .

Le portier de Montpellier détourne une nouvelle frappe de Payet qui prenait la direction de la (71′).

C’est finalement Milik qui va donner l’avantage à l’OM . Profitant d’un cafouillage dans la surface, l’attaquant polonais décoche une frappe de l’extérieur du pied dans la surface(74′, 1-0).

Mais l’OM va sur faire étonnement surprendre sur la seule et unique occasion montpelliéraine. Sur un long ballon, la défense marseillaise passe au travers et Béni Makouana lobe Pau Lopez de la tête (83′,1-1).

En fin de match Bertaud écoeure décidément les olympiens en gagnant un nouveau duel contre Under (86′). Les deux équipes vont donc se départager aux tirs au but.

Les olympiens vont finalement s’imposer 5 tirs aux but à 4 lors de cette séance durant laquelle Paul Lopez a sorti un arrêt déterminant.

L’Olympique de Marseille se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de France. Mission accomplie !