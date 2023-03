OM – MHSC (1-1) : Marseille ne sait plus gagner au Vélodrome !

Pour ce match de reprise, Igor Tudor a choisi de faire des changements. Le coach aligne Vitinha en pointe avec Sanchez derrière lui; Rongier est aligné en défense, ce qui permet à Guendouzi d’être aligné au milieu. Blanco prend la place d’un Lopez fiévreux. Montpellier presse bien et gène l’OM en début de match. Khazri contrôle au milieu de terrain et joue pour Wahi, couvert par Gigot. L’attaquant enchaîne vite sur sa droite pour Nordin qui fonce pour aller tromper Blanco du pied droit à ras de terre malgré le retour de Tavares (0-1/12′). Le but est accordé après validation de la VAR. L’OM a bien du mal à mettre du rythme même si le MHSC a reculé d’un cran et tente de contrer avec la vitesse de ses attaquants. L’OM a la maitrise du ballon, tente de construire mais les centres et les frappes ne sont pas assez précis. En voulant contrer le ballon face à Alexis Sanchez dans sa surface, Mamadou Sakho se rend coupable d’une faute de main. L’arbitre hésite mais valide le penalty après visionnage de la VAR. Refusant de laisser le ballon à Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi transforme avec sang froid en croisant du pied droit à ras de terre. Benjamin Lecomte est battu au ras du poteau gauche (1-1 / 44′). L’OM tente d’enfflamer ce match, Guendouzi manque de réactivité. Montpellier n’est pas loin de reprendre l’avantage, Wahi frappe à l’entrée de la surface, ça passe à ras du poteau (45’+5). L’OM va devoir montrer un autre visage en seconde période.

Bonne intervention au sol de Ruben Blanco devant Elye Wahi suite à un ballon détourné par Mattéo Guendouzi sur un centre d’Arnaud Nordin depuis le côté droit (52′). Jonathan Clauss déborde sur son côté droit et centre fort devant le but, où Vitinha rate le ballon face à Benjamin Lecomte (53′). Under et Mbemba rentrent à la place de Vitinha et Guendouzi (58′). Il y a trop d’erreurs technique et les marseillais ont du mal à se montrer dangereux. Perte de balle Kolasinac, Khazri est servi plein axe mais ne trouve pas le cadre de peu, énorme occaison pour Montpellier (65′). Dans la foulée, Alexis Sanchez se retrouve seul face à Lecomte, mais il rate son dribble (66′). Bon centre d’Under, Sanchez est trop court mais Lecomte est onbligé d’intervenir (72′). Payet et Kaboré entrent à la place de Malinovskyi et Clauss (75′). Il y a des situations des deux côtés mais pas de but. Les marseillais n’arrivent pas à emballer le match, qui se termine sur un score de 1-1, l’OM ne gagne plus à domicile…