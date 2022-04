OM – MHSC (2-0) : Belle opération pour un Marseille solide !

Sampaoli a décidé de laisser Payet sur le banc mais aussi Pau Lopez. Mandanda, Harit et Dieng sont titulaires. A noter le retour de Luan Peres après deux matches de suspension. Montpellier s’offre deux corner en début de match, l’OM tente de sortir proprement le ballon. Les olympiens construisent une belle action, Rongier trouve Harit en profodeur, ce dernier prend son temps entre dans la surface et trouve aprfaitement Dieng qui termine (1-0 / 9′). Malgré ce but, Montpellier presse et Savanier est incisif, la défense souffre mais s’en sort.

Grosse combinaison, Gerson est trouvé dans la surface, il temporise et talonne parfaitement pour Dieng qui tombe dans la surface. Le tacle de Ferri sur Dieng n’est pas maitrisé, c’est un penalty évident, que l’arbitre accorde après la consultation de la VAR. En l’absence de Payet et Milik, c’est Under qui transforme (2-0 / 19′). Montpellier n’abandonne pas, mais la défense olympienne est vigilante. Les marseillais sortent vite, Guendouzi trouve parfaitement Dieng en profondeur, l’attaquant file vers le but mais rate un peu sa dernière touche de balle et bute sur Omlin (27′). Le match est plaisant, MHSC n’abdique pas, mais c’est encore l’OM qui s’offre une occasion, le centre d’Under surprend Omlin qui repousse, Dieng ne peut pas cadrer sa frappe du gauche (39′). Gerson se fait secouer et perd le ballon proche de son but, Mavididi frappe mais Mandanda est à la parade (42′). 2-0 à la pause, les marseillais ont fait le job…

Le magnifique but collectif de Dieng

La superbe chevauchée d’Harit et le but de Bamba Dieng ! #OMMHSCpic.twitter.com/tccm9PQ32N — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) April 10, 2022

Le second acte débute par un déboulé de Dieng côté gauche, il centre pour Guendouzi, mais la défense du MHSC est dans le coup (46′). Kamara et Gueye ne se comprennent pas et Savanier s’offre une énorme occasion, le capitaine ne cadre pas, l’OM s’en sort bien (51′). Le match est moins enlevé que la premiére mi-temps, Sampaoli décide de faire entrer Luis Henrique et Dimitri Payet, les buteurs Under et Dieng sortent (60′) ! Amine Harit réalise de jolis gestes technique pour sortir proprement le ballon, Luis Henrique est désiquilibré à l’entrée de la surface, mais l’arbitre ne bronche pas (71′). Enorme occasion pour Gerson, Rongier le trouve dans la surface, son contrôle poitrine est parfait, le brésilien a tout son temps pour conclure mais sa frappe du droit est complétement ratée (74′). L’OM maitrise ce match, aussi bien collectivement qu’individuelement. Sampaoli fait sortir Rongier et Gueye qui vont jouer le prochain match, Lirola et Kolasinac entrent (79′). Payet tente sa chance sur un coup franc excentré, sa frappe est forte mais Omlin peut dégager des poings (89′). SUr un contre, Payet cherche Henrique en profondeur, la défense rate l’interception, le brésilien pousse un peu trop son ballon mais accélère, Omlin sort de sa suface et le percute, coup franc carton rouge. Ben Seghir remplace Harit dans ces dernières secondes, Payet attend le nouveau gardien et s’élance… mais ne cadre pas. L’OM n’a pas eu énormément d’occasions, surtout e seocnde mi-temps mais a globalement maitrisé cette rencontre. Avec la défaite de Nice et le nul de Strasbourg, c’est une belle opération !