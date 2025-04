OM – MHSC (5-1) : Doublé de Greenwood, Marseille fait le taf !

L’Olympique de Marseille face au MHSC (5-1) ce samedi soir à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille a facilement disposé de Montpellier (5-1), ce samedi au Stade Vélodrome, lors de la 30e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont rapidement pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood dès la 8e minute, avant de dominer la rencontre de bout en bout. Le club phocéen confirme ainsi sa solidité à domicile face à un adversaire qu’il n’a plus perdu depuis 2014 à Marseille.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre





Le onze marseillais

Rulli

Murillo Kondogbia Garcia

Henrique Rongier Hojbjerg Merlin

Greenwood Rabiot

Gouiri

Le match

Avec 70 % de possession en première période et une pression constante, les joueurs de Roberto De Zerbi ont mis à mal une défense héraultaise dépassée. Greenwood, particulièrement actif, a d’abord trouvé la barre (6e) avant d’ouvrir le score sur penalty (8e). Il a ensuite inscrit un deuxième but à la 67e minute d’une frappe croisée après un service de Murillo. Entre-temps, Amine Gouiri avait doublé la mise (60e) et Jonathan Rowe, entré peu avant, a signé un but acrobatique du talon (74e). Adrien Rabiot a scellé la victoire d’un cinquième but dans les dernières minutes (90e), inscrivant au passage son 7e but de la saison. Montpellier a réduit l’écart à la 83e grâce à Lucas Mincarelli, qui a marqué de la tête sur une action confuse : « Il n’y aura pas de clean sheet pour l’OM ».

L’OM confirme ainsi son excellente série face à Montpellier en L1 : les Olympiens n’ont perdu aucun de leurs 11 derniers matchs contre le MHSC en championnat (7 victoires, 4 nuls). Ils ont marqué au moins un but lors de chacune de ces rencontres. « L’OM n’a perdu que deux de ses 29 matches à domicile contre Montpellier en Ligue 1 », rappellent les statistiques. Avec cette large victoire, Marseille conserve sa dynamique et reste bien installé dans la course aux places européennes.