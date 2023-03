OM – MHSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le MHSC ce soir à 21h à l’occasion du match de la 29e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier aura lieu ce soir à 21h00 au Stade vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Le groupe de l’OM

Le groupe de l’OM face au MHSC

Gardien : Blanco, Pau Lopez, Simon

Défenseurs : Kabore, Bailly, Clauss, Tavares, Mbemba, Gigot, Kolasinac

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha, Ünder, Mughe

👥 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 #OMMHSC Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par 𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 pour affronter Montpellier ce soir à l’@orangevelodrome. 🏟️ pic.twitter.com/x7IS5AsGr5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2023



MHSC

Gardiens

Lecomte, Kamara

Défenseurs

Sylla, Kouyaté, Mendes, Jullien, Tamas, Tchato, Sakho, Sacko

Milieux

Savanier, Chotard, Leroy, Fayad, Bongemba

Attaquants

Nordin, Germain, Mavididi, Wahi, Khazr

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Gigot Kolasinac

Clauss Rongier (cap), Veretout, Tavares

Under Malinovskyi

Sanchez

MHSC :

Lecomte

Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla

Chotard, Leroy

Nordin, Savanier, Mavididi

Wahi

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places), le bas du virage sud est suspendu pour cette rencontre.

L’Arbitre de cet OM – MHSC

L’arbitre du match entre l’OM et le MHSC sera Thomas Léonard. Il sera assisté par Guillaume Debart et Bastien Courbet. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Romain Lissorgue. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémy Stinat et Cyril Gringoire.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 76%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 17°C / ressentie 13°C

– Vent : NO 30 km/h

– Taux d’humidité : 53%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – MHSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 32 Matchs nuls : 21 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match