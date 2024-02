OM – MHSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le MHSC ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 23e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

L’OM affronte Montpellier ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Le groupe de l’OM face au MHSC

Gardien : Blanco, Pau Lopez, Simon

Défenseurs : Garcia, Merlin, Balerdi, Gigot, Meïté, Soglo

Milieux : Veretout, Kondogbia, Onana, Gueye, Harit, Ounahi

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Moumbagna, Sarr, Henrique

MHSC

Gardiens

Lecomte, Bertaud

Défenseurs

Sylla, Kouyaté, Sagnan, Tchato, Hefti, Sacko, Mincarelli

Milieux

Savanier, Chotard, Leroy, Fayad, Delaye, Ferri

Attaquants

Nordin, Adams, Coulibaly, Karamoh, Tamari

Les onze probables

OM :

Lopez Mbemba Gigot Meïté Garcia Veretout Kondogbia Merlin Harit Aubameyang Moumbagna

MHSC :

Lecomte

Hefti, Kouyaté, Sagnan Sacko; Sylla

Ferri, Chotard

Savanier

Nordin, Tamari

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places)

L’Arbitre de cet OM – MHSC

L’arbitre du match entre l’OM et le MHSC sera Jérémie Pignard. Il sera assisté par Aurélien Drouet et Cédric Favre. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Guillaume Paradis. Les deux arbitres assistants vidéo seront Benoît Bastien et Thomas Léonard.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Pluie (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 70%

– Température 11°C / ressentie 4°C

– Vent : SE 30 km/h

– Taux d’humidité : 91%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – MHSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 32 Matchs nuls : 23 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

Michel Der Zakarian en conférence de presse : « C’est un match important pour eux et nous. Il faudra être meilleurs qu’eux, plus efficaces quand on aura des occasions. On a vécu pas mal de saisons ensemble. J’ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint. Ce sont des gens que j’apprécie mais dimanche, il n’y aura plus d’amis, ce sera des concurrents. On ne s’est pas parlé depuis qu’il a signé à Marseille. Peu d’équipe du MHSC gagnent au Vélodrome? On verra dimanche soir. J’ai gagné avec Brest il y a deux ans. L’an dernier on aurait pu gagner. On a eu 2/3 ballons de 2-1. Si demain on les a, il faudra les marquer. (…) Il va y avoir beaucoup d’ambiance mais si on fait un grand match, on va l’étouffer. Cela nous appartient, j’espère que le stade ne sera pas en feu »

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué son adversaire. Un rendez-vous spécial pour lui: « Montpellier est un match spécial, le club de ma vie où j’ai tous mes amis voire ma famille. On va jouer pendant 1h30. Ils veulent gagner et moi aussi. La situation est compliquée pour Montpellier et nous sommes également dans une obligation de résultat. »