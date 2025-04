OM – MHSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le MHSC ce soir à 21h05 à l’occasion du match de la 30e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier sera donné ce samedi 19 avril à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

Le groupe de l’OM

👥 𝙇𝙀 𝙂𝙍𝙊𝙐𝙋𝙀 #OMMHSC 𝟐𝟑 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 retenus pour la rencontre de ce soir à l’Orange Vélodrome face à Montpellier pic.twitter.com/GvB7F3Jq6u — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 19, 2025

MHSC

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Kondogbia (ou Cornelius), Garcia,

Henrique Rongier (ou Bennacer), Hojbjerg Merlin

Rabiot Greenwood

Gouiri

MHSC :

Lecomte

Ndollo Bille, Kouyaté, Omeragic, Mouanga, Sainte-Luce

Coulibaly, Ferri, Chotard, Savanier

Khazri

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places)

L’Arbitre de cet OM – MHSC

L’arbitre du match entre l’OM et le MHSC sera Jérôme Brisard. Il sera assisté par Alexis Auger et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mikaël Lesage.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Christian Guillard.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Pluie (couverture nuageuse 79%)

– Pourcentage de pluie : 68%

– Température 16°C / ressentie 9°C

– Vent : ESE 44 km/h

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – MHSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 34 Matchs nuls : 23 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

Au cours d’une conférence de presse, Roberto De Zerbi a évoqué le match de ce samedi face à Montpellier : “On a perdu cinq matchs sur les sept derniers. On aurait pu avoir beaucoup de points d’avance sur le quatrième ou le cinquième. Des joueurs ont été blessés, des joueurs importants ont eu une baisse sur le plan physique… Toute l’année, j’ai parlé de la mentalité. C’est le problème qui n’a sans doute pas été résolu. Sinon, on ne pourrait pas expliquer de telles différences entre des premières et des secondes mi-temps. C’est à moi de trouver la solution. Parfois, il faut être dur avec les joueurs. Parfois, il faut les féliciter, les embrasser… Quelque chose nous manque, il n’y pas d’autres explications. Personne ne fait exprès, on est tous engagés à 200%. La semaine avant la défaite contre Lens, j’ai suspendu deux fois l’entraînement, je voulais augmenter la tension. Parfois, ça marche. Parfois, on a plus de mal.”

Zoumana Camara : “Je pense que ce système sera ancré plus ou moins jusqu’à la fin de saison, à moins que les pépins physiques m’en empêchent. Je vais essayer de garder une certaine cohérence pour continuer à assimiler les automatismes de ce système. Ce serait prétentieux de vous dire aujourd’hui qu’on ira au Vélodrome en essayant d’avoir le monopole du ballon et du jeu. Mais il faut avoir cette philosophie et ces intentions dans les moments où on aura le ballon pour aller chercher un résultat.”