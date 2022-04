OM – MHSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le MHSC ce soir à 21h à l’occasion du match de la 31e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Le groupe de l’OM face au MHSC

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Payet, Luis Henrique, Dieng, Under, Ben Seghir, Benyahia, Harit

ℹ️: Arek Milik ne fait finalement pas partie du groupe retenu pour affronter le MHSC demain à l’Orange Vélodrome. #OMMHSC https://t.co/yijhiTwQDF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2022

Le groupe du MHSC

Gardiens

Omlin, Bertaud

Défenseurs

Souquet, Sakho, Sambia, Oyongo, Estève, Thuler, Cozza

Milieux

Savanier, Ferri, Leroy, Cabella, Mollet

Attaquants

Germain, Mavididi, Wahi, Gioacchini, Makouana.

Les onze probables

OM :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Under Gerson Harit

Payet

MHSC :

Omlin

Sambia, Estève, Sakho, Souquet

Ferri, Leroy

Mollet, Savanier, Mavididi

Wahi

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – MHSC

L’arbitre du match entre l’OM et le MHSC sera Jérémie Stinat. Il sera assisté par Julien AUBE et Mohamed BENKEMOUCHE. Le 4e arbitre sera Frank Schneider et la VAR sera assurée par Benoît Bastien et Hicham Zakrani.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 34%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 12°C / ressentie 10°C

– Vent : SE 11 km/h

– Taux d’humidité : 53%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – MHSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 30 Matchs nuls : 21 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

« C’est vrai qu’il ne faut pas oublier qu’on joue avec un effectif réduit mais si il n’y a pas de rotation on risque de perdre soit du rendement, soit des joueurs. Ce que j’essaie de faire c’est de changer soit au niveau stratégieque, soit les joueurs, sinon je risque d’être reconnaissable et plus vulnérable. On essaye de protéger les joueurs pour ne pas perdre leur efficacité ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/43/22)

« Cabella est plutôt bien, voire très bien après avoir passé tous les tests physiques. Il a participé aux ateliers ce matin. En termes de blessure (au mollet), il n’a plus rien. J’ai l’autorisation des médecins pour l’emmener à Marseille. Je prendrai une décision samedi. On a la possibilité de renforcer l’équipe avec un joueur qui peut rapidement s’intégrer. Comme Rémy est très motivé, comme on l’a senti au quotidien, pourquoi ne pas l’intégrer rapidement ? C’est un joueur de haut niveau qui connaît bien la maison et s’y sent bien. L’inconnu, c’est le rythme. Comme c’est une nouvelle équipe pour lui, son intégration se fera petit à petit. Si on veut finir dans les dix premiers, nous devons éviter ces laisser-aller que l’on a par moments. On doit retrouver un élan, une détermination et un collectif. J’ai senti que l’on avait lâché après un match intéressant à Bordeaux. On a remis un peu les choses à plat. Ce match ne sera pas une partie de rigolade. On y va pour gagner sachant que l’on n’a pas perdu en Coupe. Ce sera un gros match pour nous » Olivier Dall’Oglio — Source: Conférence de presse (08/04/22)